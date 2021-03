EXCLUSIV Artista care a trăit un chin în timpul sarcinii: ”Eșapamentul de la mașină îmi făcea bine”

Irina Loghin este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară. Are o carieră muzicală plină de împliniri, este adorată de public, dar și de soț și de copiii ei. Însă artista cu voce inconfundabilă poartă în suflet o mare dorință neîmplinită, aceea de a avea nepoți de la cei doi moștenitori ai ei, Irinuca și Ciprian: „Sper ca anul acesta să mă binecuvânteze Dumnezeu cu un nepoțel. E cea mai mare dorință a mea și mă rog Cerului, în fiecare zi, pentru acest lucru”, a declarat Irina Loghin, în exclusivitate pentru Impact.ro. Însă și ea a trecut printr-o lungă așteptare, înainte de a-și putea ține în brațe bebelușii.

Cea mai mare durere a Irinei Loghin, în vârstă de 82 ani, este ca nu are nepoți de la cei doi copii ai ei. Fiul interpretei, Ciprian (41 ani), nu e căsătorit, iar fiica artistei, Irinuca (43 ani), alintată Iris, deși s-a măritat în iulie 2018, are aceleași probleme de sănătate pe care le-a avut, în tinerețe, și Irina Loghin.

Irinuca Loghin s-a căsătorit, la vârsta de 40 de ani, cu un coleg de muncă, Bogdan Barbu, având două perechi de nași, Alina și Romeo Negoiasă și Coca și Gabriel Barbu.

Dar și Irina Loghin a devenit târziu mămică: „În tinerețe, am făcut tratamente de fertilizare pentru că aveam deja 35 ani și nu rămâneam gravidă”, ne-a mai spus ”Regina muzicii populare”.

Irina Loghin a povestit prin câte chinuri a trecut, înainte de a-și ține bebelușii în brațe, în cartea ei biografică, ”Viața mea este un cântec”, lansată în 2012:

“Pe la treizeci şi cinci de ani, când m-am dus într-un turneu la Cluj, m-am interesat ce pot să fac, aflasem că la Cluj sunt profesori foarte buni. M-am dus la un profesor ginecolog, ca să îmi facă un consult. Mi-a dat un tratament de șase luni, mi-a făcut histerosalpingografia.

Îţi introduce un lichid, o soluţie în uter, care este înfiorătoare, ustură așa de tare! El a observat că am avut o răceală în copilărie, foarte puternică și netratată la timp. Această analiză era și un tratament deoarece îmi introdusese lichidul acela și am devenit fertilă. Imediat, la nici o lună de zile, am rămas însărcinată”, a mărturisit artista Irina Loghin.