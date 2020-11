EXCLUSIV Andreea Bălan, la un pas de moarte pentru a doua oară. Ce i-au descoperit medicii în abdomen

Andreea Bălan, la un pas de moarte pentru a doua oară, la scurt timp după ce era să moară în timpul unei cezariene. Acum, medicii i-au găsit artistei o pungă de puroi în stomac și au atenționat-o că a fost la un pas de o reală tragedie.

În urmă cu un an și jumătate, Andreea Bălan a suferit un stop cardio respirator la câteva ore după ce a adus pe lume cel de-al doilea copil, o fetiță superbă, pe nume Clara. Din fericire, cadrele medicale au reușit să o salveze iar marele său noroc a constat în faptul că medicii i-au acordat primul ajutor încă din primul minut. De atunci, timpul nu a fost deloc generos cu celebra cântăreață. Ea s-a despărțit de soțul său, George Burcea, iar mai apoi pandemia de coronavirus i-a anulat toată activitatea profesională. Zilele trecute, Andreea a ajuns din nou la spital, în stare gravă, acuzând dureri abdominale insuportabile.

În aceste momente, ea se află internată în spital cu diagnostic de abces abdominal și este înafara oricărui pericol. Însă a trecut, din nou, pe lângă moarte:

Starea artistei este una bună, chiar dacă se simte, încă, slăbită. Ea nu are voie să primească vizite, însă a postat o filmare pe conturile de socializare pentru a-și asigura fanii că este bine și că va reveni acasă în câteva zile:

Ieșit de curând din carantină după ce a contactat virusul SARS COV2, George Burcea a aflat din presă faptul că fosta sa soție se află la spital. El a încercat prin toate metodele să afle vești despre aceasta, însă fără sorți de izbândă:

“Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo. Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic. Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul Covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău. În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația. Sper ca Andreea să fie bine și să nu aibă o problemă foarte gravă de sănătate”, a declarat George Burcea pentru Fanatik.