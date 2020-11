Andreea Bălan, mesaj de ultimă oră de pe patul de spital. Ce se întâmplă cu ea

Andreea Bălan vine cu un nou mesaj pentru cei care se îngrijorează de starea sa de sănătate. Cum se simte acum artista și ce a spus că se întâmplă cu ea? Ultimele detalii vin chiar de pe patul de spital.

Noi detalii despre starea de sănătate a Andreei Bălan, artista care a îngrijorat pe toată lumea cu noile probleme întâmpinate. După ce în urmă cu câteva zile și-a șocat fanii după ce a ajuns din nou pe mâna medicilor din cauza unei afecțiuni grave, acum vine cu precizări despre momentele prin care trece. Necazurile s-au abătut asupra frumoasei cântărețe după ce a născut cel de-al doilea copil. Acum, diagnosticul pus de specialiști a fost unul complicat. Mai Exact, vedeta suferă de un abces abdominal, motiv pentru care a și trebuit să rămână internată în spital încă din ziua în care a pășit pragul instituției într-o seară. Frumoasa cântăreață le-a mărturisit tuturor internauților care o urmăresc în mediul online faptul că acum se simte cu mult mai bine față de ziua în care s-a internat.

Aceasta a spus și că urmează să continue tratamentul și că în curând va merge înapoi acasă la fetițele sale. Fanii s-au obișnuit să știe detalii din viața solistei, așa că blondina și-a făcut datoria și de data asta și le-a oferit o altă informație despre evoluția sa. Îmbucurător a fost faptul că juratul de la emisiunea „Te cunosc de undeva” va merge acasă cât de curând. La finele mesajului le-a mulțumit tuturor pentru grija lor și pentru cuvintele care au făcut-o să fie mai pozitivă. „Mă simt mai bine, mai am un pic din tratament și în curând voi merge acasă. Mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase! Vă iubesc mult!”, a scris Andreea Bălan pe Instagram, în dreptul unei imagini realizate pe patul de spital. „Aveți sugestii de filme sau cărți online ca să treacă timpul mai ușor?”, i-a întrebat Andreea Bălan pe internauți.

„Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo. Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic. Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul Covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău. În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația. Sper ca Andreea să fie bine și să nu aibă o problemă foarte gravă de sănătate”

