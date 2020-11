EXCLUSIV Amor ca în telenovele! Cum au încercat Alex Bodi și rusoaica lui să o înșele pe Bianca Drăgușanu: ”S-a prefăcut că le face jocul!” Ce a urmat

Detalii halucinante din trio-ul anului ies la iveală. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu ar fi încercat să o păcălească pe blondină apelând chiar la rivala de moarte a acesteia.

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi pare să se fi terminat definitiv de data aceasta, dacă ținem cont de faptul că omul de afaceri a adus-o pe Daria Radinova în România, ba chiar a ținut să îi ofere acesteia locul pe care îl merită, printr-o declarație care a înfuriat-o la culme pe blondină: “Eu sunt un bărbat liber, nu am soție, nu am iubită. Deci Daria nu este amanta mea, ci iubita”, s-a rezumat la a spune acesta. În tot acest timp, Bianca a plecat în Dubai, la buna ei prietenă Ramona Gabor. Chipurile, să facă afaceri. În realitate, fosta prezentatoare de la Kanal D face tot ceea ce îi stă în puteri pentru a-l enerva la culme pe Alex, profitând de faptul că acesta este un bărbat foarte gelos. Astfel, au trecut mai bine de două săptămâni de când fiecare vrea să demonstreze celuilalt cât de fericit este. El postează imagini în ipostaze tandre cu rusoaica voluptoasă, în timp ce Bianca își etalează nurii prin luxul absolut din Dubai.

Disputa dintre cei doi nu se oprește aici, iar Playtech a descoperit care este motivul pentru care blondina este atât de avidă de răzbunare. Fostul ei soț și Daria Radinova ar fi pus la cale un plan împotriva Biancăi:

“Alex i-a spus rusoaicei că are de recuperat ceva foarte important de la Bianca, ceva vital pentru el. Și a rugat-o să îi facă jocul. Mai exact, Daria trebuia să stea de vorbă telefonic cu Bianca și să o asigure că ea nu mai are nicio legătură cu Alex, că nici măcar nu mai țin legătura. Zis și făcut. Rusoaica, șmecheră, a fost foarte politicoasă și drăguță cu Bianca, i-a spus multe lucruri pe care ea își dorea să le audă: că Alex o iubește numai pe ea, că a suferit enorm etc. Într-un cuvânt, totul mergea conform planului însă, la un moment dat, Bianca a început să se prindă că ceva pur și simplu nu este în ordine. Daria, care înainte o ura și îi transmitea mesaje atât de urâte, acum era cu totul altă persoană. Așa că a început să urmărească telefonul lui Alex, până a prins discuții între el și rusoaică. Nu pe tema planului, ci de dragoste. Atunci a realizat că Bodi și Daria ticluiseră ceva. Încetul cu încetul a descoperit totul”, ne-a declarat un apropiat al celor doi.