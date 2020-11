Alex Bodi nu suferă după Bianca Drăgușanu. A apărut deja în brațele altei femei

Alex Bodi a dat-o uitării pe celebra lui fostă soție. Afaceristul a înlocuit-o la scurtă vreme după ce au anunțat din nou o despărțire. Bărbatul a apărut deja în brațele altei femei. Cine este?

Alex Bodi și-a asumat relația cu cea la care aleargă de fiecare dată după despărțirile de Bianca Drăgușanu. Daria Radionov se pare că nu are nimic împotrivă cu faptul că a cam fost mereu cea care îl aștepta la bază pe afacerist. Cei doi și-au făcut apariția la restaurant, au râs, s-au ținut în brațe și s-au comportat extrem de firesc, la fel ca niște îndrăgostiți la început de drum, cu toate că cei doi se tatonează de ceva vreme. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a prezentat-o oficial pe Daria în lumea bună a Bucureștiului.

Bărbatul a decis să o ducă pe rusoaică la unul din cele mai luxoase restaurante de pe malul lacului Herăstrău. Mulți nu credeau că această despărțirea va dura chiar atât de multe zile, tocmai pentru că despărțirile și împăcările din vechiul cuplu au pierdut deja o numărătoare. Acum, însă, e totul din ce în ce mai limpede, după imaginile surprinse de paparazzi cancan.ro. Deși n-au putut să petreacă așa ca pe vremuri și au spart gașca aproape de miezul nopții, în conformitate cu noua lege, e clar că s-au simțit de minune unul în compania celuilalt.

„Da, am avut o dată o altercație, pentru că am fost provocat. I-am zis să nu mă facă, pentru că nu vreau să-i fac rău. (…) Bianca nu m-a înșelat. A avut niște discuții în telefon, dar tot ea mi le-a arătat, pentru că a vrut să mă facă gelos. Într-adevăr m-a prins și ea cu niște cheștii. Da, i-am fost și infidel. Eu nu sunt omul care se leagă de tine fără motiv. Aș zice că o iubesc, pentru că nu poți să zici că au dispărut sentimentele. Conflictele nu au apărut din cauza mea. I-am zis când am înșelat-o. A rămas lângă mine, pentru că știa că nu i-am greșit altfel. Mama ei nici nu trebuia să existe între noi, chiar dacă eu i-am vorbit urât. Eu sunt om care își asumă orice. I-am cerut iertare Biancăi atunci când am greșit. Cel mai mult mă deranjează să fiu acuzat de niște lucruri pe care nu le fac”

Alex Bodi