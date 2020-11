Bianca Drăgușanu pleacă din țară. Decizia fără precedent după despărțirea de Alex Bodi

Povestea de dragoste dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi a ajuns la final. Mai ales după ce acesta a decis să se îndrepte spre Daria Radionova. Telenovela a luat sfârșit, iar Bianca a decis să lase totul în urmă, definivit.

După multele scandaluri și bătăi, Bianca Drăgușanu se pare că l-a lăsat în urmă pe Alex Bodi, iar ultima ei decizie este să plece definitiv din România. Sub pretextul unui eveniment în care sunt implicate cele două surori Gabor, Bianca a decis să plece în Dubai.

Vedeta s-ar fi decis să rămână definitiv aici, anunțul fiind făcut de vedetă pe rețelele de socializare. Hotărârea divei a venit și după ultimele evenimente derulate recent. Alex Bodi, în văzul tuturor, a deics să-și ducă noua iubită, pe Daria Radionova în vila în care acesta a locuit până recent cu Bianca Drăgușanu. Decizia de a pleca în Dubai, are legătură și cu afacerea pe care vedeta vrea să și-o dezvolte acolo, așa cum au declarat pentru Impact.ro, surse apropiate acesteia.

Blonda a decis să facă acest pas, mai ales după despărțirea cu scântei dintre ea și Alex Bodi. Anunțul l-a făcut într-un clip video, invitând-o , în aeclași timp, și pe Vica Blochina să meargă și ea, tot în Dubai. Bianca este de ceva timp în Emiratele și se pare că-i merge din ce în ce mai bine, recent scriind pe Instagram:

”Sunt într-un loc foarte frumos. M-am întâlnit cu o prietenă dragă de-a mea, pentru care am venit special aici! În câteva zile urmează să-și lanseze un parfum! Nu ne-am văzut de foarte, foarte mulți ani și am stat puțin de vorbă și ne-am gândit că întâlnirea noastră ar fi una foarte constructivă și am dat o fugă până la ea să o văd, pentru că da, vreau să o ajut în lansarea parfumului ei!”, a zis Bianca pe InstaStory.