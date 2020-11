EXCLUSIV Alin Oprea, replică dură pentru soția care îl acuză că stă pe banii amantei. Secretul veniturilor sale s-a aflat!

După 22 de ani de căsnicie a vrut să divorțeze pe cale amiabilă, dar s-a ajuns la tribunal. Alin Oprea și fosta soție, Larisa, sunt la cuțite. Scandalul e în floare, cei doi nici nu-și mai vorbesc iar fosta soție i-a blocat și conturile. Nici propria fiică nu vrea să-l mai vadă. Solistul locuiește acum cu actuala iubită, și este acuzat de fosta soție că ar sta pe banii femeii care dispune de resurse financiare.

În ce stadiu se află divorțul, când va fi primul termen? S-a vorbit în presă de mai multe procese, e adevărat?

Procesul de divorț în sine pare că este încă departe de a începe cu adevărat. Acțiunea a fost intentată de către mine în urmă cu două luni, cealaltă parte și-a depus partea de documente, urmează să fim înștiințați legat de data primei înfățișări. Se pare că, din cauza pandemiei, lucrurile se mișcă greu. Vor fi mai multe procese în afară de divorț și de partaj, unul dintre ele fiind în domeniul penal. S-au săvârșit multe infracțiuni și contravenții împotriva mea, iar Poliția și Procuratura au luat act de aceste fapte. Îmi doresc să cred că trăim într-o lume civilizată, iar dacă cineva consideră că se poate comporta „ca în junglă” va trebui să suporte rigorile legii. Eu nu caut răzbunare și nici nu vreau să fac rău nimănui. Vreau ca adevărul și dreptatea să fie puse acolo unde merită.

În ce relații mai ești cu fiica ta? V-ați împăcat?

Din păcate, la acest moment, comunicarea cu fosta soție și cu copiii este redusă la zero. Și asta în niciun caz din dorința mea.

Alin Oprea vrea să termine divorțul înainte de o nouă căsătorie

Fosta soție te-a acuzat că trăiești pe banii actualei iubite. Ți-a deblocat conturile comune?

Nu, nu trăiesc pe banii iubitei mele. Chiar dacă accesul la banii câștigați în 25 de ani de carieră cu Talisman mi-a fost blocat și nu mi-a fost redat până în ziua de astăzi, nu sunt în sapă de lemn așa cum se speculează în media. Locuiesc într-un apartament foarte frumos, închiriat în centrul Capitalei, pe care îl achit din venituri proprii. Și toate astea până la redobândirea bunurilor imobile și a sumelor de bani care mi se cuvin de drept. A trăi pe banii altuia ar fi lipsit de demnitate pentru mine. Iubita mea a fost și este, în continuare, aproape de mine în toată această perioadă foarte grea, susținându-mă atât sentimental, cât și moral. Chiar dacă ea și-a arătat disponibilitatea de a mă susține material, pentru că deține resursele necesare, am refuzat categoric să accept propunerea pentru că mă consider un bărbat puternic, demn și independent. Chiar dacă situația mea financiară de acum nu este una de invidiat, datorită acestei pandemii, puțină lume se poate lăuda cu succese financiare, am câteva activități din care îmi câștig o existență decentă.

Actuala iubită te susține, ți-a schimbat viața, te gândești să te recăsătorești?

Iubirea înseamnă mai mult decât orice în această lume și cred cu tărie că am găsit-o în sfârșit. Este prematur, însă, să vorbim de o nouă căsătorie când eu nu am ieșit încă din prima.

Cum te-a afectat pandemia? Sunt șanse să ai concerte de Sărbători?

Pandemia ne-a afectat negativ din păcate pe toți. Zona de showbiz a fost printre cele mai afectate. După ce două luni am reușit să ne desfășurăm activitatea concertistică pe Litoral, din octombrie activitatea s-a stopat din nou. Sunt foarte rezervat, din păcate, în ce privește relaxarea legată de activitatea concertistică de sărbători. Am deschis în schimb Școala de muzică Spectrum împreună cu instituțiile de învățământ Lumina, o școală care are și Certificatul de Marcă de la OSIM. Școala funcționează în mediul on line, pe programa de învățământ Rockschool London, cu care am semnat un parteneriat. Sunt mândru că dețin în această școală poziția de președinte.

Fostul coleg Tavi Colen te-a susținut și pe internet acum, la divorț. Vă gândiți să refaceți trupa Talisman?

Eu am și declarat că mi-aș dori ca formația Talisman să sărbătorească 25 de ani existență în formula originală care i-a adus gloria în anii 90. Cred că ar fi un gest de respect reciproc și de maturitate, de care fanii noștri s-ar putea bucura.