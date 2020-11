EXCLUSIV Alex Bodi voia să o oblige pe Bianca Dragușanu să se prostitueze? Declarațiile alarmante ale fostei soții, cea care l-a denunțat pe interlop

Noi detalii șocante ies la iveală în cel mai controversat dosar de prostituție al ultimilor ani, care îl are în prim plan pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Alex Bodi, șeful unei rețele de prostituție și proxenetism

Au trecut două săptămâni de când procurorii DIICOT au decis arestarea lui Alex Bodi într-un dosar de prostituție, proxenetism, șantaj și cămătărie. De atunci, el se află în spatele gratiilor și riscă ani buni de închisoare, dacă ținem cont de faptul că dovezile împotriva lui sunt zdrobitoare. Conform anchetatorilor, cea care l-a dat în vileag a fost chiar fosta soție, femeia cu care are doi copii, Iulia, și pe care Alex ar fi vândut-o multor bărbați pentru anumite sume de bani. Femeia a povestit anchetatorilor cu lux de amănunte cum a reușit presupusul om de afaceri să o șantajeze și, mai apoi, să o oblige să întrețină relații intime cu diverși bărbați, contra unor sume mari de bani. Tot Iulia a povestit cine sunt ceilalți membri ai rețelei, cum operau, cum aveau împărțite teritoriile, cum racolau fetele etc. O intreagă organizație bine pusă la punct, o adevărată caracatiță ce se întindea în multe țări din Europa: Austria, Germania, Franța, Italia, Elveția etc.

Însă, relatările șocante ale femeii nu se opresc aici. Conform informațiilor din anchetă obținute de playtech.ro, Iulia le-ar fi povestit anchetatorilor faptul că Alex i-ar fi mărturisit că încearcă să o racoleze și pe Bianca și că probabil, o va determina și pe aceasta să facă același lucru. Iulia a mai mărturisit că nu știe cu exactitate dacă acest lucru s-a întâmplat sau nu, dar a specificat faptul că este imposibil ca Drăgușanu să nu fi știut în toți acești ani cu ce se ocupă soțul ei, ținând cont de faptul că îl însoțea în diverse locații cheie ale afacerii cu prostituate. Astfel, cel mai probabil, este doar o chestiune de timp până când anchetatorii o vor chema la declarații și pe Bianca, pentru a afla adevărul chiar de la ea.

Bianca o urăște pe fosta soție a lui Bodi

Anul trecut a avut loc unul dintre cele mai violente episoade dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, care a dus și la una dintre sutele de despărțiri dintre cei doi. Motivul? Bianca era extrem de supărată pe faptul că Bodi, pe atunci soțul ei, petrecea prea mult timp cu fosta nevastă, Iulia, cu care are și doi copii. În timp ce omul de afaceri invoca faptul că trebuie să își vadă fetele, blondina era sigură de faptul că Alex încă întreține relații intime cu Iulia. De altfel, cele două și-ar fi aruncat cuvinte urâte de nenumărate ori, deși Bodi a făcut tot posibilul să le împrietenească.