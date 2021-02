Exclusiv: Adevărul despre ”Războinica” Mellina, bomba sexy de la Survivor. Din ce obișnuia să își câștige banii la începutul carierei

Mellina, una dintre cele mai bune fete din echipa ”Războinicilor”, de la ”Survivor România”, se află în prima linie a showbiz-ului de mai bine de 17 ani. Reporterii playtech.ro au aflat, în exclusivitate, amănunte incredibile din trecutul ei.

În copilărie, a fost majoretă în ”Abracadabra”, iar în urmă cu 17 ani a fost dansatoarea lui Kamara

Mellina, cîntăreața care, deși este faimoasă în România, a preferat să facă parte din echipa ”Războinicilor”, de la Survivor România, a debutat, pe scenă în urmă cu 17 ani, alături de celebrul artist Kamara.

”Era dansatoare, acum mai bine de 10 ani, prin 2009-2010, lucra mai ales pentru Kamara și, apoi, a colaborat și cu interpreta Sylvia Sârbu. Fusese se majoretă, în trupa Abracadabra, având certe calități de balerină. Apoi, și-a urmat visul și a devenit cântăreață”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru impact.ro, un fost colaborator de-al senzualei Mellina.

Mai mult decât atât, ne-a explicat aceeași sursă, Mellina nu avea talia de viespe de acum: ”Era puțin mai plinuță la acea vreme, era blonduță, vopsită. Nu începuse încă să facă sport la greu, pentru că Mellina este, acum, o împătimită a mișcării fizice. Era frumușică, dar foarte, foarte cuminte, o fată la locul ei. Voia să ajungă, încă de pe atunci, celebră, făcea ore de canto, se descurca bine. Apoi abia, cu ajutorul unor prieteni de-ai ei, din showbiz, a reușit să intre într-un studio de înregistrări și a dat lovitura ca solistă”, ne-a mai dezvăluit, în exclusivitate pentru playtech.ro, sursa noastră.

A încercat să ajungă la ”Exatlon”, la ”Războinici”, dar a fost refuzată pentru că era prea firavă

În altă ordine de idei, Mellina nu a vrut sub nicio formă să fie în echipa ”Faimoșilor”, deși ar fi putut să ajungă acolo având în vedere că este extrem de cunoscută și că succesul ei în muzică s-a cuantificat în mai multe hit-uri și momente în care a ocupat primul loc în topurile muzicale.

”Solista Mellina a încercat acum vreo doi ani să ajungă la ”Exatlon”, la ”Războinici”, dar a fost refuzată pentru că era prea firavă. Dar s-a ambiționat, a făcut și mai mult sport, și-a crescut rezistența și, până la urmă, a ajuns la Survivor, în echipa Războinicilor. Spunea că nu vrea să fie la Faimoși, preferă să fie într-o echipă fără vedete”, ne-a mai precizat sursa playtech.ro.

Care este numele adevărat al ”Războinicei” Mellina

Mellina a absolvit Şcoala Populară de Arte, secţia canto muzică uşoară, şi a participat la numeroase festivaluri şi concursuri muzicale. S-a lansat în muzică în 2011, cu piesele „My Life” şi „Can’t Hide”, în colaborare cu băieţii de la That’s Right şi Bogdan Ioan, a compus piese pentru diferiţi artişti din ţară, cât şi din străinătate, precum: Robin DeVille -Just The Way I Am” (feat. Ivan Garcia) sau Zelish- I Won’t Give Up & Forever You & Me”. În ultima vreme a colaborat și cu Kamara, din nou, dar de această dată în plan muzical, moment în care, de altfel, l-a cunscut pe Musty, colegul ei din echipa Războinicilor de la Survivor. Mădălina Dumitru este însă numele din buletin al Mellinei.

Mellina este cea mai harnică dintre ”Războinici”: A adunat 19 victorii în 26 de meciuri jucate

Mellina pare firavă, dar, în realitate, a reușit să ocupe un loc onorant în echipa ”Războinicilor”, ea reușind să fie pe primul loc ca eficiență în obținerea punctelor împotriva ”Faimoșilor”. Până acum, la ”Survivor”, Mellina a reușit să adune 19 victorii în 26 de meciuri jucate, iar la ultima ediție a emisiunii a stabilit și un nou record printre concurenți: trei meciuri, trei victorii.