Evaluare Națională 2021, proba la Limba Română. Ce au făcut elevii de clasa a VI-a azi

Mâine, pe 13 mai, toți elevii din clasa a VI-a, la nivel național, vor da examenul de evaluare la Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Conform comunicatului emis de minister, aceste examene vizează evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului. Exemenele se țin fizic, prin prezența elevilor în clase.

”Miercuri, 12 mai, încep evaluările naționale de la finalul claselor a VI-a, a IV-a și II-a din anul școlar 2020 – 2021. Prima probă scrisă (limbă și comunicare) se adresează elevilor din clasele a VI-a (EN VI) și începe miercuri, 12 mai. Următoarea probă (matematică și științele naturii) are loc joi, 13 mai.

Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV) are următorul calendar – limba română (18 mai), matematică (19 mai) și limba maternă (20 mai)”, se spune în comunicatul emis de Ministerul Educației.