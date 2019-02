Cu câteva minute înainte de ora 12, duminică seara, a fost anunțată piesa care va reprezenta România la Eurovision 2019 în cadrul finalei de la Tel Aviv, Israel.

Selecția națională pentru Eurovision 2019 s-a încheiat aseară, 17 februarie 2019. Câștigătoare a fost melodia originală On a Sunday, interpretată de Ester Peony. Cu aceeași piesă, Peony se va prezenta la Tel Aviv în luna mai a acestui an. Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc în capitala Israelului, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai.

Piesa câștigătoare a adunat un total de 65 de puncte din partea juriului după o luptă în care piesa a concurat strâns cu „Army of Love”, a Bellei Santiago (după votul juriului cu 50 de puncte) și „Dear Father”, cântată de Laura Bretan (cu 48 de puncte după votul juriului). Publicul a acordat 8 puncte Bellei Santiago, 10 puncte pentru Trooper și 12 puncte pentru Laura Bretan.

Reprezentanta României la competiția internațională – Eurovision 2019 a fost stabilită dintr-un juriu format din Tali Eshkoli – Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest -laureata ediției din 2013, Deban Aderemi și William Lee Adams – jurnaliști, Șerban Cazan – Head of Production HaHaHa Production și artistul moldovean Alex Calancea.

Finala selecției naționale pentru ediția de anul acesta a competiției muzicale Eurovision 2019 a avut loc duminică seară, la Sala Polivalentă din București. Două câștigătoare ale competiției, Netta și Emmelie de Forest, au susținut recitaluri, potrivit unui comunicat al TVR. Întregul eveniment a avut trei prezentatori, Aurelian Temișan, Ilinca Avram și Alina Ionescu.

În concurs, au mai intrat următoarele piese pe care le găsiți deja pe YouTube, pa canalul oficial al Televiziunii Române.

1. „Renegades” – Linda Teodosiu

2. „Right now” – Olivier Kaye

3. „Dear father” – Laura Bretan

4. „Skyscraper” – Teodora Dinu

5. „We Are The Ones” – Claudiu Mirea

6. „Your journey” – Aldo Blaga

7. „On a Sunday” – Ester Peony

8. „Daina” – Letitia Moisescu & Sensibil Balkan

9. „Army Of Love” – Bella Santiago

10. „Destin” – Trooper

11. „Without You (Sin Ti)” – Dya & Lucian Colareza

12. „Underground” – Mirela Vaida