În videoconferința de marți a UEFA, la care au luat parte președinții celor 55 de federații naționale europene afiliate la forul continental, a fost luată decizia ca EURO 2020 să fie amânat un an. Cea mai bună soluție în condițiile actualei crize de pe plan mondial.

EURO 2020 a fost amânat un an! Ce consecințe sunt pentru România

La videoconferința organizată de UEFA au luat parte și un reprezentant al sindicatului jucătorilor, FIFPRO, precum şi conducerile European Club Association şi The European Leagues. Așa cum era de așteptat, oficialii UEFA au decis ca turneul final să se amâne cu un an. Astfel, Campionatul European ce trebuia să se desfășoare în această vară a fost programat pentru perioada 11 iunie – 11 iulie 2021 și va fi pentru prima dată în istorie când se va disputa într-un an impar.

Această decizie vine și în sprijinul campionatelor din Europa, suspendate din cauza coronavirusului. Amânarea Campionatului European le permite competițiilor interne și internaționale să își încheie sezoanele, într-un ritm relativ normal. Totuși, pauza dintre sezoane va fi scurtată. Oficialii Federației Norvegienii de Fotbal au fost primii care au făcut anunțul de amânare a EURO 2020.

România se numără printre gazdele competiției, dar încă nu e calificată

Naționala României nu e încă sigură de prezența la competiția europeană. Tricolorii mai au de disputat barajul cu Islanda, programat inițial pe 26 martie, de la ora 21:45, la Reykjavik. E tot mai clar că acest meci nu se va mai disputa la data respectivă, iar strategia va trebui schimbată din mers, pentru toată lumea. Dacă va trece de Islanda, Naționala României urmează să întâlnească învingătoarea dintre Ungaria și Bulgaria, pentru un loc la turneul final.

Partea bună a lucurilor este că această amânare dă posibilitatea României de a pregăti minuțios meciurile de calificare, țara noastră câștigând timp pentru finalizarea stadioanelor pe care s-a angajat că le pune la dispoziție pentru antrenamente în București: Steaua, Rapid și Arcul de Triumf.

Patru meciuri vor fi găzduite de Arena Națională în cadrul competiției mutate pentru 2021, trei meciuri din Grupa C și o optime de finală. Dacă se va califica, România are șansa de a disputa două meciuri la București în cadrul turneului final, contra Austriei și Ucrainei.