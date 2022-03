Ești vulcanic/ă sau nu? Testul de 6 întrebări rapide care spune cât de repede te enervezi

Unii oameni întâmpină greutăți atunci când vine vorba să se evalueze, iar mai degrabă persoanele din exterior le spun cum sunt în funcție de cum reacționează. Cum să afli dacă ești sau nu un om vulcanic? Un test ușor și rapid din 6 întrebări spune cât de repede reușești să te enervezi. Unii oameni văd roșu în fața ochilor doar când citesc unele din punctele de mai jos. Tu cum ai reacționat?

Test rapid pentru cunoaștere: ești sau nu vulcanic?

Din ce în ce mai mulți oameni vor să se evalueze, iar lucrul acesta deseori poate fi făcut tocmai din exterior. Oamenii din jurul tău observă fiecare gest pe care tu poate ai ajuns să îl faci fără să îl controlezi.

Cu toate astea, pentru a nu apela la o posibilă părere eronată sau subiectivă a altora, răspunde singur la întrebările de mai jos și află clar dacă ești sau nu o persoană vulcanică.

Întrebări

Eşti la restaurant şi comanda întârzie cam mult. Ce-ţi spui?

a. Probabil că sunt foarte aglomeraţi;

b. Chelnerul se mişcă încet;

Ce faci atunci când simţi că îţi pierzi cumpătul?

a. Vorbeşti cu cineva pentru a uita despre furie;

b. Respiri adânc şi-aştepţi să te calmezi singură;

c. Încerci să faci ceva care să te distragă de la aceste

sentimente negative.

Eşti în vacanţă şi-ncerci să te relaxezi la plajă, dar o familie gălăgioasă stă lângă tine. Cum te comporţi?

a. Te muţi cu prosopul mai departe de ei;

b. Le arunci priviri neprietenoase şi comentezi destul de tare, astfel încât să te audă;

c. Le spui direct că sunt gălăgioşi şi prost-crescuţi.

Ce te-a enervat cel mai recent la locul de muncă?

a. Faptul că n-ai reuşit să-ţi termini treaba în timp util şi-ai stat după program;

b. Faptul că şeful tău te-a criticat în timpul unei şedinţe;

c. Promovarea unui coleg mai puţin competent decât tine.

O prietenă nu-ţi răspunde la telefon şi la mesaje. Ce faci?

a. Te gândeşti că poate ai făcut ceva care s-o supere;

b. Te enervezi şi consideri că nu are maniere;

c. Îi scrii un mesaj furios în care o tragi la răspundere pentru comportamentul ei.

Un potenţial iubit te invită la masă, dar propune să împărţiţi nota. Cum reacţionezi?

a. Ţi se pare corect ca fiecare să plătească cât a consumat;

b. Îţi schimbi părerea despre el, nu ţi se pare un gest cavaleresc;

c. Îi spui că o femeie nu se cucereşte aşa şi-i ceri să nu te mai caute.

Răspunsuri

Majoritatea A – Ești capabil să îi tratezi pe oamenii din jurul tău cu empatie și înțelegere. Cu toate astea, ești mult mai aspru când vine vorba despre tine. Autocritica te lasă deseori cu un pas în spate decât te-ai fi gândit.

Majoritatea B – Sunt multe lucruri care declanșează în tine izbucniri pasionale, rezoltă sau furie. Nedreptatea și prostia nu îți plac deloc. Încearcă să accepți diversitatea comportamentului uman.

Majoritatea C – Te supără când cineva nu îți arată aprecierea pentru că o vezi ca o lipsă de considerație. Și situațiile minore te fac să te enervezi teribil. Așteptările tale sunt mari în privința oamenilor.