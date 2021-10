Este sau nu discriminatoriu certificatul verde? Ce spune președintele CNCD

Este sau nu discriminatoriu certificatul verde? Ce a spus președintele CNCD – Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos.

Președintele CNCD a spus că certificatul verde nu reprezintă discriminare, însă că felul în care a fost adoptat, prin hotărâre de guvern, este „nelegal”. Asztalos a spus că drepturile și libertățile pot fi, din punct de vedere constituțional, limitate dacă există nevoia protejării sănătății publice.

Marea problemă este că, în acest moment, România nu are o procedură rapidă de soluționare a acestor plângeri, așa cum anul trecut CCR a cerut Parlamentului să adopte o astfel de procedură.

Pe fond, însă, articolul 53, alineatul 1 din Constituție spune că statul poate limita drepturi fundamentale și libertăți cu scopul de a proteja sănătatea publică. Statul, când adoptă astfel de măsuri, își îndeplinește o obligație pozitivă constituțională, ia măsuri prin care protejează viața oamenilor. Iar dacă le ia cu acest scop și respectând anumite reguli de proporționalitate, aceste măsuri nu sunt discriminatorii, nu sunt neconstituționale.

(…) Nicio instituție nu poate contesta, nici măcar parlamentul, rezultatele cercetărilor științifice. Dacă OMS, INSP-ul nostru, instituțiile de la nivelul UE spune că sunt patru vaccinuri care sunt autorizate și, științific, am o diferență între cei care se vaccinează și cei care nu se vaccinează, respectiv au trecut prin boală, în sensul în care cel care a trecut prin boală și are o anumită perioadă și cel care s-a vaccinat transmit sau iau boala într-un procent substanțial mai mic decât cel nevaccinat și efectele unei posibile infectări sunt total diferite. 95% dintre cei internați în România sunt nevaccinați, iar la decedați avem același procent. Deci dacă sunt în situații diferite, am obligația să aplic măsuri diferite și atunci nu sunt în situație de discriminare”, a spus președintele CNCD pentru Digi24.