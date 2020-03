Este oficial! George Burcea: “Am decis sã pun capãt relației cu Andreea” Dezvăluiri șocante

Familia Burcea-Bălan este istorie. După ce Andreea a vorbit, seara trecută, la ”Xtra Night Show”, emisiunea lui Capatos, despre destrămarea familiei sale, George a făcut și el declarații, dezvăluind momente din căsnicia lor.

George Burcea: „Am decis să pun capăt relației cu Andreea”

Andreea Bălan și George Burcea s-au separat după 4 ani și jumătate de relație și cinci luni de la cununia religioasă. În prezent, viața lor este o adevărată tornadă pe care protagoniștii o abordează diferit. Andeea se concentrează pe carieră și cele două fetițe pe care le are împreună cu actorul, iar George, de asemenea, presărând, însă, și câteva momente care implică substanțe psihoactive.

Constrânsă de sutele de întrebări venite din partea publicului, Andreea a fost prezentă, miercuri seară, în platoul lui Capatos, pentru a vorbi despre degradarea relației cu soțul ei, dar și atitudinea pe care a abordat-o în ultimele trei luni. Din spusele vedetei, actorul și-a schimbat comportamentul în decembrie, când a început să și lipsească nopți de acasă. În acest timp, a încercat o împăcare, tentativă ”mânuită” de artistă doar până ca tatăl copiilor ei să fie prins de Poliție conducând sub influența drogurilor. Cu toate acestea, solista a declarat că încă îl așteaptă, dar pe omul din urmă cu trei luni.

Imediat după emisiune au venit clarificări și din partea lui George. Actorul și-a început pledoaria afirmând că ”a decis să pună capăt relației cu Andreea”. De asemenea, artistul a atins și subiectul copii, afirmând că dacă nu locuiește sub același acoperiș cu Andreea, nu înseamnă că și-a abandonat micuțele. De altfel, acesta a susținut că locuiește la 7 kilometri de ele și le va vizita în funcție de activitățile profesionale.

„Să nu mai pledăm în victime pe la TV doar de dragul publicului”

„După o perioadă de 5 ani, am decis sã pun capãt relației cu Andreea. Dacă nu mai locuim sub același acoperiș, nu înseamnă că mi-am abandonat copiii. Locuiesc la 7 km de ei și îi vizitez în funcție de activitățile profesionale.

Andreea m-a prezentat vouă ca fiind cel mai bun soț și mai ales tată. Vă confirm că așa am fost. Am făcut toate aceste lucruri în casă pentru că bunica m-a învățat să fac de toate. Totodată am încercat să împart treburile în casă în așa fel încât soția să-și poată face treaba mereu.

Poliția Ilfov nu “m-a filat mult timp” ci au fost informați de Andreea. Andreea știa că eu am consumat substanțe. De unde? Și-a însușit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a început să întrebe în dreapta și-n stânga.

Și de susținere morală aveam și la toate proiectele pe care le-am dezvoltat sau măcar să nu mi se reproșeze (de sute de ori), că investesc prost și că ar trebui să fac altceva.

Haideți să nu mai pledăm în victime pe la TV doar de dragul publicului, emoției sau mai ales al marketingului. Când marketingul bate sufletul, face ca de exemplu un vis american să fie doar o făcătură ordinară, o ședință foto de dragul publicului, fără a avea substrat, candoare, dorința pură sau alte sentimente care au legătură cu sufletul omului.

Sfat: niciodată, dar niciodată să nu amenintați pe cineva că-l puteți distruge așa cum ați mai făcut-o cândva… Niciodată. Din interiorul acelui om va ieși un crocobaur mare care se va lua la trântă cu voi. Și nu va ieși bine, indiferent câte conexiuni aveți la nush ce nivel. Nimeni nu va părăsi cuibul, dacă acolo-i bine…”, este o parte din mesajul lui Burcea.