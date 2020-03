Este legal să existe clinici private care fac teste pentru coronavirus? Situația scapă de sub control

În plină pandemie de coronavirus, Clinica Sanador anunță că testează populația, dar contra cost. Rezultatul testului sunt comunicate în 24 de ore, iar prețul este de 350 de lei.

Este legal să existe clinici private care fac teste pentru coronavirus?

Acesta este anunțul pe site-ul clinicii Sanador. Jurnalista Paula Rusu a comentat însă situația:

”Cel puțin două clinici private anunța că au teste de depistare a infecției cu coronavirus și că le fac contra cost. Prețuri, că la târgul de vite! La @Sanador, 350 de lei, la @OKmedical, ieftin, bragă, 98 de lei. Specula ordinară pe seamă fricii oamenilor!

Ministerul Afacerilor Interne, România, Ministerul Sănătătii-România, Victor Costache -Ministrul Sănătății, Victor Costache, Raed Arafat, vă rog opriți specula cu testele astea. Aveți chiar bază legală să le cumpărați ori să le rechizitionati. Va rog faceți ceva! Nu vreau să mă gândesc cum se va răspândi virusul de la un infectat la ceilalți care vor să se testeze”, este reacția Paulei Rusu, care a avut zeci de comentarii.

În contextul în care se face un istoric al pacientului care este testat, cum pot clinicile private să facă aceste teste contra cost? Inclusiv Raed Arafat a spus că dacă avem simptome sau argumente pentru testare, nu trebuie să mergem noi singuri să ne facem testul. Este de indicat să dăm un telefon, iar atunci autoritățile ne vor sfătui cum este mai sigur să acționăm în continuare.

Ce spune Sanador

Imediat după ce Sanador a anunțat că efectuează contra cost aceste teste, a publicat pe pagina de Facebook următorul mesaj:

”UPDATE Sanador a efectuat gratuit, acoperind din fonduri proprii, sute de testări. Este un proces extrem de costisitor, pe care nu-l mai putem susține. De asemenea, am făcut toate demersurile necesare către Ministerul Sănătătii pentru a intră în Programul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile Prioritare. Am dorit și dorim în continuare că pacienții asigurați să beneficieze de testare fără plată. Menționăm că incasările sunt folosite pentru acoperirea costurilor cu personalul specializat, alocat exclusiv acestui scop, dar și pentru echipamente, dezinfectanți și achiziția de noi kituri. Dorim cu putere să venim în sprijinul oamenilor și în acest sens am pus la dispoziție spații și aparatură, am suplimentat rigorile în privință igienei, controlului și a triajului. Credem că în acest context unic de pandemie orice acțiune este importantă. Rămanem deschiși la orice colaborare pentru a ușura situația oamenilor care au nevoie de testări.

Începând de astăzi, testăm la cerere populația adultă pentru SARS-CoV-2 prin RT PCR din exudat nazo-faringian, pe bază de programare la 021 9699.

Locație: Laboratorul de Analize Medicale din Calea Plevnei, nr. 172.

Orar: Luni-Vineri 07.00-19.00.

Rezultatele sunt gata în 24h și se pot află de pe www.sanador.ro cu codul de probă.

Preț: 350 lei”, se arată pe pagina de Facebook a clinicii.