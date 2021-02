Este dureros ce a făcut Daniela Gyorfi după 8 ani de la moartea mamei sale. Nu a fost în stare nici acum

Daniela Gyorfi a trecut prin momente grele la pierderea mamei sale. Artista nu a reușit sa treacă peste asta nici după opt ani de la acel moment Ce a declarat vedeta?

După opt ani de la pierderea mamei sale, Daniela Gyorfi a făcut declarații sfâșietoare. Cântăreața a povestit ca nici acum, după atâția ani nu a reușit să treacă peste pierderea mamei sale. Mai mult, ea spunea că nu va putea trece niciodată peste momentul despărțirii de femeia care i-a dat viață.

Acum, după mai bine de opt ani de când mama Danielei a părăsit-o, vedeta susține că încă îi păstrează lucrurile și nu poate renunța la ideea că ea nu mai există. Este însă, consolată de soțul si fiica ei, care îi sunt aproape artistei și îi dau putere să meargă mai departe.

Vedeta a vorbit în cadrul interviului oferit pentru Antena Stars că se gândește în fiecare zi la mama sa și îi este foarte greu să-și stăpâneasca lacrimile. O parte dintre lucrurile mamei sale înca le păstrează, iar pe unele chiar le folosește.

„Îți este greu zi de zi să trăiești acest lucru. Nu înseamnă că este imposibil, ci că te obișnuiești că așa este până la urmă. Între noi a fost o legătură foarte strânsă și faptul că nu o visez, că nu o simt a fi, deși locuiesc în aceeași casă, beau în aceeași cană, ca i-am păstrat cana, anumite tricouri și le păstrez cu sfințenie. Am tot așa un prosop în care îi puneam fructe și îl păstrez, sunt câteva lucruri de care sunt foarte legată. E greu, e foarte greu. Așa cum este o mamă nu o să fie niciodată nimeni. În cazul meu am avut o mamă extraordinar de bună, un om deosebit. Nu am ce să mai fac, dacă ar exista o posibilitate să mă duc până la capătul pământului pentru ea, m-aș duce.”, a spus Daniela Gyorfi.