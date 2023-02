Escrocheria uriașă cu fructele și legumele vândute la porțile țăranilor. Mare atenție când le cumperi

Sunt cu adevărat mai sănătoase alimentele cumpărate de la sătenii din România decât cele comercializate în magazine sau supermarketuri? Un cunoscut sociolog vorbește despre escrocheria uriașă cu fructele și legumele vândute la porțile țăranilor. La ce trebuie să fii atent dacă vrei să achiziționezi astfel de produse, ca să nu cazi în plasă.

Nu este o noutate că modalitatea de producere și procesare a alimentelor reduc mult din calitatea nutritivă a acestora. O parte dintre români preferă să achiziționeze fructe, legume, produse lactate și altele direct de la țărani, pentru a se asigura că dieta lor zilnică este cât mai sănătoasă posibil.

În ultimele luni de zile, reprezentantul Ministerului Agriculturii de la București a făcut apel în repetate rânduri la români să cumpere produse din producția autohtonă. Demersul vine în sprijinul fermierilor din România, în contextul în care numeroase culturi au fost afectate de condițiile meteorologice nefavorabile din anii trecuți.

Ministrul Petre Daea i-a rugat pe români să cumpere fructe și legume de la producătorii locali, explicând că piața autohtonă prezintă multe opțiuni din acest punct de vedere, fapt care nu este de contestat. Cu toate acestea, nu toate produsele comercializate la porțile țăranilor sunt chiar atât de hrănitoare pe cât am fi tentați să credem.

Teoria cu pricina îi aparține lui Alfred Bulai. Cunoscutul sociolog român a vorbit despre una dintre cele mai mari escrocherii adoptate în rândul celor care expun fructe și legume la porțile caselor, pentru vânzare. Specialistul susține că mulți dintre săteni nu cultivă produse proprii,

„Se fac escrocherii și de felul următor: pe drumuri naționale mai sunt oameni care vând în poartă mere, pere și tot felul de chestii; mare parte dintre ei nu au nimic în curte, nu cultivă nimic; le cumpără și le pun la drum.

Sigur, omul se gândește: „Băi, am luat-o de la om din curte, vorba aia”. Are pe deal, zice că are pe deal, nu te duci pe deal să le vezi. Dar când are 10-12 feluri de fructe… lasă-mă în pace! Nici nu poți să ai plantație de trei pomi, trebuie să ai zeci de copaci dintr-un soi, pentru producție.

N-am problemă, e piață liberă, să aducă de unde vor. În zona asta, trebuie să ai un gen de protecționism teribil”, a spus Alfred Bulai, într-o intervenție la emisiunea „Nod în Papură”.