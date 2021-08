Eroii români din Grecia s-au întors acasă. Cum au fost întâmpinați cei 17 pompieri salvatori bihoreni

Luni seară, cei 17 pompieri salvatori bihoreni plecați în Grecia au ajuns acasă, alături de comandantul Detașamentului de pompieri al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prim-adjunctul inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, Csilik Alexandru Adrian.

Alături de ceilalți 125 de salvatori români, pompierii militari bihoreni au participat la o nouă misiune de sprijin a pompierilor eleni în lupta cu incendiile care au distrus mai multe zone din Grecia, în același timp, punând în pericol viața și bunurile cetățenilor.

Datorită profesionalismului, curajului și devotamentului de care au dat dovadă, cei 142 de pompieri militari au primit distincții și au fost înaintați în gradul următor. De asemenea, colonelul Csilik Alexandru Adrian a primit Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul unei ceremonii.

La aceasta au participat Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, inspectorul general al IGSU, Dan Paul Iamandi și Raed Arafat.

Sute de pompieri eleni, polonezi şi români, acţionând cu zeci de autospeciale, elicoptere şi aeronave, au cooperat şi acţionat cu profesionalism pentru lichidarea incendiului care ameninţa mai multe localităţi. Chiar dacă în aceste clipe suntem epuizaţi, ne simţim mândri că am reuşit să dăm o mână de ajutor poporului elen”, a relatat comandantul misiunii.

„În urmă cu 10 zile ne-a fost încredinţată misiunea de sprijinire a autorităţilor din Grecia în lupta împotriva incendiilor de pădure. Am pornit la drum 142 de pompieri militari cu 28 de autospeciale. După sosirea pe teritoriul elen şi instalarea bazei am început desfăşurarea misiunilor specifice, ce au constat în protejarea localităţilor Megara şi Vilia de eventualele incendii de pădure ce puteau să se producă.

Ultima misiune a salvatorilor români a avut atât o experiență profesională deosebită, cât și o mare încărcătură emoțională și spirituală, a spus comandantul misiunii. Aceștia au fost la Mănăstirea „Sfântul Ilie”, din zona Vilia.

„În urmă cu două zile, ne-am deplasat la Mănăstirea ‘Sfântul Ilie’ din zona Vilia, mănăstire pe care am protejat-o zile întregi, şi am dăruit mănăstirii un diptic cu cele două icoane de căpătâi ale creştinătăţii, respectiv a Mântuitorului şi a Maicii Domnului. Maicile au fost emoţionate şi ne-au îmbrăţişat, mulţumindu-ne pentru jertfa noastră de zi şi noapte, prin care am înlăturat toate focarele care puneau în pericol locaşul sfânt”, a mai spus Alexandru Csilik.