Erling Haaland a marcat cinci goluri în meciul Manchester City – RB Leipzig 7-0 și este noul golgheter din Champions League. „Nu-mi amintesc toate reușitele, pur și simplu șutam”

Erling Haaland a reușit o nouă prestație uluitoare în tricoul lui Manchester City. Atacantul norvegian a înscris de cinci ori în meciul în care echipa lui Pep Guardiola a învins RB Leipzig cu 7-0 și s-a calificat în sferturile Champions League. Este al treilea jucător care reușește această performanță în cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi.

Erling Haaland a fost omul meciului Manchester City – RB Leipzig 7-0. Atacantul norvegian a marcat cinci goluri în duelul în care echipa lui a obținut calificarea în sferturile Champions League, patru dintre ele fiind din acțiune. Este al treilea jucător din istoria competiției care reușește această performanță, alături de Lionel Messi și Luiz Adriano. Jucătorul ar fi putut să depășească această bornă, doar că Pep Guardiola a decis să-l menajeze și l-a scos de pe teren încă din minutul 63. Celelalte goluri au fost înscrise de Gundogan şi De Bruyne.

Starul norvegian a înscris 33 de goluri în 25 de meciuri jucate în Champions League: opt goluri pentru Salzburg, 15 pentru Dortmund şi zece pentru City. Haaland are nouă reușite doar în această ediție.

Cel mai tânăr jucător care a înscris 15 goluri (la 20 de ani şi 126 de zile)

Jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 15 goluri înscrise (12 meciuri)

Cel mai tânăr care a ajuns la 20 de goluri înscrise (20 de ani şi 231 de zile)

Jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 20 de goluri înscrise (14 meciuri)

Cel mai tânăr care a ajuns la 25 de goluri înscrise (22 de ani şi 47 de zile)

Jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 25 de goluri înscrise (20 de meciuri)

Cel mai tânăr care a ajuns la 30 de goluri înscrise (22 de ani şi 236 de zile)

Jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 30 de goluri înscrise (25 de meciuri)

Singurul jucător care a reuşit un hattrick în prima repriză la debutul în competiţie

Singurul jucător care a înscris de mai multe ori în patru meciuri în care a jucat consecutiv

Singurul jucător care a înscris mai mult de un gol la debutul în competiţie pentru trei echipe diferite

