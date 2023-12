Era considerată una dintre cele mai frumoase actriţe din lume, dar la 78 de ani arată aşa. O recunoşti?

În noiembrie, actrița Goldie Hawn a împlinit 78 de ani. În tinerețe, ea era cunoscută pentru personalitatea ei efervescentă și pentru râsul molipsitor. Deși anii au trecut, Goldie Hawn a rămas la fel de dezinvoltă. Iată cum a ajuns să arate în prezent. Mulți au fost uimiți!

Cum arată Goldie Hawn la 78 de ani

Goldie Hawn a devenit celebră când a apărut în comedia NBC „Rowan & Martin’s Laugh-In”. Și rolul din „Floarea de cactus” i-a adus un Glob de Aur și un Premiu Oscar. Acum mai bine de 40 de ani, era considerată și una dintre cele mai frumoase femei din lume. Acum, lucrurile stau cu totul diferit!

Goldie Hawn a împlinit 78 de ani, dar încă are un tonus de invidiat. Actrița are o carieră de peste 50 de ani la Hollywood, dar tot nu-și pierde pofta de a trăi totul la maximum. La vârsta sa, vedeta este un munte de energie și exuberanță. Oriunde este prezentă, Goldie are mereu zâmbetul pe buze.

De-a lungul timpului, ea a apelat la intervenții estetice, care au transformat-o total. Înainte era considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar acum abia dacă o mai recunoști. Cele mai recente imagini cu Goldie Hawn i-au uimit pe fanii săi, care abia dacă și-au dat seama cine este. Cu chipul brăzdat de riduri, Goldie Hawn a trecut neobservată pe stradă!

Pentru a se menține în formă, mama celebrei actrițe Kate Hudson respectă o rutină zilnică. Face sport regulat și a reușit să-și mențină silueta. În fiecare zi se antrenează la sală.

„Nu as putea sa spun ca am unul in mod special. Nu petrec ore in sir în salile de antrenamente si nici nu am un antrenor personal care sa ma chinuie zi de zi. Incerc sa ma mobilizez si sa ma antrenez cate un pic in fiecare zi”, declara ea în urmă cu ceva timp.

Celebra actriță are grijă și la alimentație. În fiecare zi, vedeta savurează un pahar cu un amestec din fructe și legume. Totuși, are și câteva plăceri nevinovate, precum cartofii prăjiți.

A fost căsătorită de două ori

Goldie Hawn a fost căsătorită de două ori. Prima dată, actrița a fost măritată cu regizorul Gus Trikonis, din 1969 până în 1976, apoi a urmat mariajul cu Bill Hudson, cu care are doi copii. S-au despărțit în 1982. De mai bine de 40 de ani, ea are o relație cu actorul Kurt Russell. Cei doi nu s-au căsătorit niciodată.

Motivul pentru care au ales să rămână necăsătoriți are legătură cu mariajele eșuate din trecut. Russell spunea că amândoi s-au întâlnit din cauza divorțurilor lor de partenerii anteriori, așa că era logic să nu meargă pe același drum.

