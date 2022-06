Emmanuel Macron, anunțul care surprinde Occidentul. Reacția neașteptată în fața lui Klaus Iohannis

Emmanuel Macron, președintele Franței, a fost întrebat, azi, în România, despre declarațiile sale, conform cărora Rusia nu ar trebui umilită. Declarațiile au fost făcute la baza Mihail Kogălniceanu, într-o conferință de presă comună cu Klaus Iohannis. Iată ce a mai precizat președintele Franței.

Încă de ieri, președintele Emmanuel Macron se află în România. Liderul de la Elysee a ajuns pe aeroportul de la Mihail Kogălniceanu, fiind întâmpinat de premierul României.

Președintele Emmanuel Macron a făcut declarații azi într-o conferință de presă. A fost întrebat și despre declarațiile sale conform cărora Rusia nu ar trebui umilită, la care el a răspuns că „Rusia este o putere de temut”, iar „noi nu dorim să avem un război cu poporul rus”.

Preşedintele Franţei a făcut aceste declarații la baza Mihail Kogălniceanu, într-o conferință de presă comună cu Klaus Iohannis. Întrebat despre declarațiile sale potrivit cărora Rusia nu ar trebui umilită, Macron a spus că „în faţa războiului decis de Rusia împotriva Ucrainei şi a poporului ucrainean, poziţia Franţei şi a Europei este clară din prima zi”, însă este putere de temut și că nimeni nu vrea un război cu poporul rus.

„În fața războiului hotărât de Rusia împotriva Ucrainei, poziția Franței și a Europei e clară din prima zi – am spus să facem totul pentru a împiedica acest război și pentru a sancționa clar Rusia. Încă de la începutul conflictului am luat 6 seturi de sancțiuni succesive, până la ultimul, care sancționează aproape integral aprovizionarea cu petrol rusesc.

De asemenea, Emmanuel Macron a mai spus că „trebuie să fim lucizi și să constatăm că noi nu suntem în război cu Rusia”:

„Încă din prima zi, Franța a spus clar că Rusia este țara agresoare, care nu respectă integritatea teritorială și nici suveranitatea Ucrainei. Am condamnat ferm acest război și am luat măsuri. Dificultatea la ora actuală, pe care am discutat-o și cu președintele Iohannis este că, bineînțeles, denunțăm această situație, sancționăm Rusia, susținem ucrainenii ca să se lupte, dar să fim lucizi și să constatăm că noi nu suntem în război cu Rusia”, a mai spus Emmanuel Macron.