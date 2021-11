Emma Răducanu și-a găsit antrenor. Cu cine va lucra jucătoarea britanică

Emma Răducanu și-a găsit antrenor. Britanica de origine româno-chineză a luat o decizie importantă pentru cariera sa. După triumful incredibil de la US Open, jucătoarea de 18 ani a decis să se despartă de cel care o condusese spre victorie în Grand Slamul american, Andrew Richardson. Emma Răducanu a participat și la Transylvania Open unde a venit doar cu preparatorul fizic. Ea a declarat la acel moment că învață să se antreneze singură, dar că va avea antrenor până la începutul sezonului viitor.

Emma Răducanu și-a găsit antrenor. Jucătoarea britanică cu tată român a fost revelația acetui sezon în tenisul mondial. Ea a furnizat una dintre cele mai mari surprize din istoria acestui sport, în septembrie, când a câștigat US Open venită din calificări. A fost prima jucătoare care a reușit această performanță majoră. După victoria de la Flushing Meadows, Emma a decis să renunțe la colaborarea cu antrenorul Andrew Richardson, dorind un tehnician cu mai multă experiență pentru această nouă fază a carierei sale.

Emma Răducanu a participat la mai multe turnee fără a avea antrenor. Inclusiv la Cluj, la Transylvania Open, ea a venit doar cu preparatorul fizic. Cu acea ocazie ea a declarat că, deocamdată, învață să se antrenze singură și că nu e bine să fii dependent de un antrenor.

Sunt optimistă în privința unui nou antrenor, dar încă nu m-am decis. Lucrurile sunt însă în derulare. Cred că e grozav să ai un antrenor, dar când joci ești singură pe teren. Nu cred că e bine să devii dependent (n.r. – de un antrenor) Trebuie să te antrenezi de unu singur. Este ceva ce încerc să învăț”, a declarat Emma Răducanu, la Cluj, conform Daily Mail.

Cu cine va lucra jucătoarea britanică

Emma Răducanu (20 WTA) a dat asigurări, la acel moment, că va avea antrenor la Australian Open, primul Grand Slam al anului viitor. Situația jucătoarei a trezit un interes deosebit în Marea Britanie unde mai multe personalități sportive s-au declarat îngrijorate de lipsa unui antrenor din staff-ul Emmei. Greg Rusedski, fost număr 4 ATP, i-a recomandat să apeleze de urgență la Darren Cahill, fostul sfătuitor al Simonei Halep. Iar marele jucător de snooker, Ronnie O’Sullivan i-a recomandat să ceară ajutorul specialiștilor, inclusiv al unui antrenor și psiholog.

Emma Răducanu se pare că a decis în privința viitorului antrenor. Conform publicației britanice The Telegraph, ea a ajuns la un acord cu Torben Beltz, care o va pregăti începând din 2022. Cei doi au fost fotografiați împreună, zilele trecute, la un local din sud-estul Londrei. Torben Beltz are 44 de ani și le-a mai pregătit pe Angelique Kerber, Carina Witthoft și Donna Vekic. Cu el antrenor, Angelique Kerber a ajuns pe primul loc în clasamentul WTA și a câștigat două Grand Slam-uri (Australian Open și US Open, ambele în 2016). Marți, Emma Răducanu debutează la turneul de la Linz, în Austria. Ea o va întâlni pe chinezoaica Xinyu Wang (106 WTA).