Emma Răducanu și-a arătat rănile. Jucătoarea britanică a fost eliminată încă din turul 2 la Australian Open. Dar sportiva de 19 ani a acuzat bătături foarte dureroase în palma mâinii drepte, cu care ține racheta. Numărul 13 mondial a petrecut o perioadă în Singapore, acolo unde s-a și antrenat la un club privat. Emma Răducanu a postat pe constul de Instagram câteva fotografii, inclusiv cu felul în care arată palmele sale, mai ales cea la care a avut probleme.

Emma Răducanu și-a arătat rănile. Jucătoarea britanică cu origini românești nu a putut trece de turul 2 la Australian Open. Câștigătoarea de la US Open nu s-a întors direct în Marea Britanie, ci a preferat să meargă în Singapore, alături de tatăl său, Ian și de antrenorul Torben Beltz.

Emma Răducanu a explicat, după eșecul de la Australian Open, cu ce problemă s-a confruntat: o bătătură dureroasă în palma dreaptă. Ea a mai spus că aceasta a fost cauzată și de pauza de joc, 21 de zile, pe care a fost nevoită să o ia din cauză că a făcut Covid-19.

„E chiar într-o cută a palmei, e așa de adâncă. Pur și simplu, nu pot apuca racheta. De fiecare dată când lovesc, la orice contact cu mingea, se creează un impact. Dacă lovesc doar un pic în afara centrului rachetei, frecarea se mărește și e foarte dureros.

Mă lupt cu această problemă încă de când am început să joc în Australia, pentru că după 21 de zile fără tenis mâinile mele au devenit foarte moi. Din prima zi am făcut bătături. Aceasta de acum, în mod special, o am de vreo 5 zile și am încercat s-o acopăr la fiecare antrenament. Era foarte dificil s-o mențin uscată, iar după fiecare meci se mai lua câte un strat de piele”, a declarat Emma Răducanu, după meci, potrivit Daily Mail.