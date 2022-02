Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o. Jucătoarea britanică cu tată român se află în Singapore, unde a ales să se pregătească după Australian Open. Câștigătoarea de la US Open a cucerit fanii din România după ce a vorbit în limba română cu ocazia participării, toamna trecută, la Transylvania Open de la Cluj. Acum, Emma Răducanu și-a pus în valoare cealaltă moștenire culturală, cea venită dinspre mama sa, Renee, de origine chineză.

Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o. Jucătoarea britanică a devenit un adevărat star după triumful spectaculos de la US Open 2021. Ulterior, ea nu a mai avut rezultatele scontate de fani, câștigând doar 3 din următoarele 8 meciuri disputate

Emma Răducanu a părăsit încă din turul 2 primul turneu de Grand Slam al anului. Ea a acuzat o rană la palma dreaptă în partida contra muntenegrencei Danka Kovinic, pierdută cu scorul de 4-6, 6-4, 3-6.

„E chiar într-o cută a palmei, e așa de adâncă. Pur și simplu, nu pot apuca racheta. De fiecare dată când lovesc, la orice contact cu mingea, se creează un impact. Dacă lovesc doar un pic în afara centrului rachetei, frecarea se mărește și e foarte dureros.

Mă lupt cu această problemă încă de când am început să joc în Australia, pentru că după 21 de zile fără tenis mâinile mele au devenit foarte moi. Din prima zi am făcut bătături. Aceasta de acum, în mod special, o am de vreo 5 zile și am încercat s-o acopăr la fiecare antrenament. Era foarte dificil s-o mențin uscată, iar după fiecare meci se mai lua câte un strat de piele”, a declarat Emma Răducanu, după meci, potrivit Daily Mail.