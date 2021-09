Emma Răducanu, peste Andy Murray. Ce a reușit să facă jucătoarea britanică după US Open

Succesul fabulos al Emmei Răducanu la US Open i-a adus popularitatea jucătoarei de tenis în vârstă de 18 ani, numărul 22 WTA. Astfel, pe Instagram Emma are 1,8 milioane de urmăritori și l-a depășit chiar și pe idolul britanicilor, Andy Murray, care are 1,7 milioane de urmăritori.

Emma Răducanu, peste Andy Murray

Deși în prezent el se află pe locul 113 ATP, la 34 de ani, scoțianul are în palmares 3 titluri majore: Us Open 2012 și Wimbledon 2013 și 2016, la care se adaugă și titlul olimpic, în 2012 și 2016.

Amintim că la doar 18 ani, Emma Răducanu a uimit lumea tenisului după ce a reușit să câștige US Open, fără vreun set pierdut, la prima sa participare, și venită tocmai din calificări, lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria tenisului modern.

Victoria Emmei Răducanu i-a impresionat pe specialiștii din tenis, dar și pe sportivi din alte discipline sau jurnaliști. De altfel, englezii de la The Sun chiar au plasat performanța Emmei Răducanu de la US Open ca fiind cea mai mare din istoria sportivă a Marii Britanii.

Felicitată de Regina Elisabeta, printr-o scrisoare oficială

Unde mai pui că chiar și Regina Elisabeta a Marii Britanii i-a trimis Emmei un mesaj de felicitare, sub forma unei scrisori oficiale.

„A însemnat totul pentru mine să primesc un mesaj direct de la Majestatea Sa. Pentru mine reprezintă un model extraordinar, ca și pentru țară. Mă onorează foarte tare că am primit scrisoarea sa, sunt foarte recunoscătoare și mă bucur că mi-a observat performanța. Cel mai probabil o să înrămez scrisoarea”, a spus Emma Răducanu, care a mai dezvăluit și ce anume va face cu scrisoarea primită: „Voi înrăma scrisoarea primită din partea reginei! Înseamnă foarte mult pentru mine, îi sunt recunoscătoare, sunt onorată că a urmărit meciul meu de tenis„, a spus Emma Răducanu pentru BBC.

Și ducesa de Cambridge s-a exprimat vizavi de performanța Emmei Răducanu.

”Multe felicitări, Emma Răducanu, pentru performanțele senzaționale și victoria istorică la un turneu de Grand Slam! Incredibil, suntem atât de mândri de tine. Leylah Fernandez, bravo pentru realizările de excepție la acest turneu, a fost o plăcere să te privim”, a spus Catherine, Ducesă de Cambridge.

Despre victoria avută, Emma Răducanu a declarat că un rol important în cariera ei l-au avut și părinții.