Câți bani primește Emma Răducanu pentru noul contract de imagine. Jurnaliștii englezi sunt uimiți

Emma Răducanu este de neoprit! Sportiva a cucerit o lume întreagă după ce a câștigat US Open, iar acum multe companii își doresc să lucreze cu aceasta. Ea a semnat un contract ce îi aduce sume uriașe de bani, așa că fanii ei au fost uimiți.

Emma Răducanu a dat lovitura. Câți bani primește din partea unui brand

Emma Răducanu a reușit să urce pe culmile succesului la doar 18 ani după ce a câștigat US Open venită din calificări, fără vreun set pierdut. Numele ei se află pe buzele tuturor, așa că nu este de mirare că unele dintre cele mai importante companii vor să îi ofere oferte impresionante.

Cel mai recent, Emma Răducanu a devenit ambasador pentru Tiffany & Co, un retailer american de bijuterii. De asemenea, printre brand-urile interesate de a lucra cu sportiva se numără și Aston Martin, Chanel, Lacoste, Uniqlo, Nike și Wilson, potrivit Impact.ro.

Tenismena a reușit să își rotunjească veniturile prin contractul de 7 cifre cu brand-ul american de bijuterii. Jurnaliștii de la Daily Mail au dezvăluit că aceasta o să câștige 2,5 milioane de euro în urma înțelegerii cu Tiffany & Co. Suma este una impresionantă.

Interesul a crescut pentru Emma Răducanu

Mai mult, aceasta are contracte și cu Nike și Wilson, dar valoarea lor nu depășește 100.000 de lire sterline. Totuși, în momentul în are aceste înțelegeri o să fie reînnoite, Emma Răducanu o să primească oferte de 10 ori mai mari datorită succesului pe care îl are în întreaga lume.

„Mărcile de îmbrăcăminte sportivă, de sănătate, de fitness şi de stil de viaţă sunt toate foarte interesate. Nu este nimeni ca ea în tenisul britanic în acest moment. Ceea ce este în favoarea ei în mod covârşitor este faptul că este legată de cele trei pieţe distincte şi profitabile, America de Nord, Europa şi Asia, datorită originii sale. Asta îi duce potenţialul de câştig la un nivel uriaş.”, a transmis Conrad Wiacek, expert în contracte de sponsorizare.

Vești triste pentru fani. Unde nu o să participe Emma Răducanu

În același timp, Emma Răducanu a ajuns pe locul 22 în WTA după ce a câștigat US Open, dar nu doar reușitele sale de pe terenul de tenis i-au uluit pe fani. Aceasta a primit un cec în valoare de 2,5 milioane de dolari pentru victoria ei.

Din păcate, chiar dacă admiratorii sportivei abia așteptau să o vadă la turneul de la Chicago, aceasta s-a retras din competiție și nu o să fie prezentă pe terenul de tenis în perioada 27 septembrie – 2 octombrie, veștile fiind extrem de triste pentru toți ce s-au bucurat enorm pentru reușitele sale din ultima perioadă.