Emma Răducanu, epuizată după meciul „horror” de la Washington. „Cred că am murit de trei ori” – VIDEO

Emma Răducanu s-a calificat în „sferturile” turneului de la Washington, după ce a învins-o pe Maria Camila Osorio. Partida a durat două ore și 47 de minute și s-a terminat în două seturi 7-6 (5), 7-6 (4). Jucătoarea cu origini românești a vorbit la conferința de presă despre meciul epuizant desfășurat la o temperatură ridicată. Simona Halep s-a retras de la turneul american după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii.

Emma Răducanu este „omul zilei” în turneul de la Washington. Jucătoarea de 19 ani din Marea Britanie a învins-o în optimile competiției pe Maria Camila Osorio. Meciul a avut două seturi infernale și de fiecare dată a fost nevoie de tie-break: 7-6 (5), 7-6 (4). Partida a durat două ore și 47 de minute, iar la final cele două jucătoare abia se mai mișcau.

După ultima minge, Emma Răducanu a scăpat racheta din mână, și-a pus mâinile în cap și s-a îndreptat agale spre fileu, unde și-a îmbrățișat adversara. „Mai bine zis s-a sprijinit de ea, ca să nu cadă”, a notat cu umor, pe rețele sociale, un fan din Marea Britanie. Căldura de la Washington a făcut o „primă victimă”. Simona Halep s-a simțit rău și s-a retras din timpul partidei din turul doi al competiției.

We’ve seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN

— Romanian Tennis (@WTARomania) August 3, 2022