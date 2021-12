Emma Răducanu are Covid-19! Primele informații despre starea ei de sănătate

Emma Răducanu are Covid-19! Ghinion teribil pentru jucătoare britanică de 19 ani. Ea urma să participe la turneul demonstrativ Mubadala WTC în Abu Dhabi, în perioada 16-18 decembrie. Emma Răducanu făcuse deja deplasarea în capitala Emiratelor Arabe Unite. Astăzi, organizatorii au anunțat că sportiva a fost testată pozitiv pentru Covid-19 și nu mai poate lua startul în competiție.

Emma Răducanu are Covid-19! Ghinion teribil pentru jucătoarea britanică cu origini românești. Câștigătoarea de la US Open era una dintre invitatele de marcă de la turneul demonstrativ Mubadala World Tennis Championship. Competiția are loc între 16-18 decembrie, în Abu Dhabi.

Emma Răducanu se deplasase deja în capitala Emiratelor Arabe Unite, conform mubadalawtc.com, când a venit știrea că are Covid-19. Organizatorii au anunțat pe contul oficial de Twitter al evenimentului că ea a fost testată pozitiv și s-a retras din turneu.

Pentru că Emma Răducanu are Covid-19, programul sportivei de 19 ani se va da peste cap. Ea va fi nevoită să respecte normele sanitare impuse în asemenea cazuri și nici nu se va putea antrena în următoarele zile. Emma Răducanu era vaccinată, fapt pentru care își confirmase deja prezența la unul dintre turneele din Australia, din perioada 3-9 ianuarie, ce deschid noul sezon.

Este ironic faptul că Emma Răducanu s-a infectat cu Covid-19 odată ajunsă în Abu Dhabi, turneul de aici fiind anulat anul trecut tocmai din cauza pandemiei. Ultima câștigătoare a Mubadala WTC a fost rusoaica Maria Sharapova, în 2019. Emma Răducanu ar fi trebuit să joace pe 16 decembrie contra campioanei olimpice de la Tokio, elvețiana Belinda Bencic.

Emma Răducanu, infectată cu Covid-19, este nominalizată, dar și favorită la câștigarea premiului „Personalitatea sportivă a anului”, ce va fi decernat, duminică, 19 decembrie, de BBC. Emma Răducanu a fost deja recompensată cu titlurile de „sportiva anului în Marea Britanie”, acordate de publicația Sunday Times, dar și de Asociația Jurnaliștilor Sportivi. De asemenea, ancheta WTA a desemnat-o, pe bună dreptate, „revelația anului”.

Ceilalți nominalizați la Premiul Spoty sunt Tom Daley, campion olimpic la sărituri în apă, boxerul Tyson Fury (campionul versiunii WBA), înotătorul Adam Peaty, campion olimpic, fotbalistul Raheem Sterling (Manchester City) şi sportiva paralimpică Sarah Storey, triplă campioană la Tokyo. La 19 ani, Emma Răducanu este cea mai tânără dintre nominalizați, următorul fiind Adam Peaty, cu 26 de ani.

Raducanu: “I was very much looking forward to playing in front of the fans here in Abu Dhabi, but unfortunately after testing positive for COVID-19, I will have to postpone until the next opportunity. I’m isolating as per rules and hopefully will be able to get back soon.” (4/4)

