Emma Răducanu și-a mărturisit dependența: „Îmi doresc ceva rapid și distractiv”

Emma Răducanu și-a mărturisit dependența. Câștigătoarea US Open se pregătește de debutul primului său sezon întreg din carieră. Anul trecut, jucătoarea britanică cu origini românești era o necunoscută clasată pe locul 345 WTA. În doar câteva luni, ea a devenit un superstar mondial. Ea a mărturisit, într-un interviu acordat unei televiziuni din Marea Britanie, de ce anume este dependentă.

Emma Răducanu și-a mărturisit dependența. Pentru jucătoarea de 19 ani, anul 2021 a fost ca un vis ce a devenit realitate. Dintr-o anonimă s-a transformat într-un star mondial. Triumful său de la US Open, venind din calificări, a uluit lumea tenisului și a sportului, în general.

Emma Răducanu a fost recompensată deja cu mai multe premii acordate de prestigioase publicații și asociații de presă britanice. Ea se numără și printre favoriții la câștigarea premiului de „Personalitatea sportivă a anului”, acordat de BBC.

Emma Răducanu a acordat un interviu televiziunii britanice Sky Sports în care și-a mărturisit dependența. Jucătoarea cu tată român a rememorat și sentimentele pe care le-a trîit la New York, în timpul desfășurării istoricului deja US Open din acest an.

Emma Răducanu a recunoscut că a ajuns la US Open cu gândul de a trece de calificări. Nimic mai mult, mai ales că se simțea destul de obosită.

Emma Răducanu a fost asaltată de oferte pentru contracte publicitare. Ea a devenit deja imaginea unor branduri de lux ca Dior, Tiffany și Evian. Jucătoarea și-a exprimat opinia în privința celor care au criticat-o după câștigarea US Open, din cauza apropierii de latura comercială a succesului său.

Emma Răducanu a recunoscut că este dependentă de adrenalină și îi place viteza.

Emma Răducanu a participat, în copilărie, la curse de motocros, dar și de karting. Ea a rămas pasionată de Formula 1, fiind chiar prezentă la cursa de la Silverstone din acest an. Numărul 19 WTA a recunoscut, cu altă ocazie, că Lewis Hamilton, septuplul campion mondial de F1, a ajutat-o cu sfaturi după succesul de la US Open. Emma îl consideră pe multiplul campion britanic drept persoana cea mai potrivită pentru a primi premiul de „Personalitatea sportivă a anului”.

