Reușită de senzație pentru Emma Răducanu la vârsta ei. Este o mare onoare pentru ea!

Reușită de senzație pentru Emma Răducanu la vârsta ei. Jucătoarea britanică cu origini românești a avut un an fantastic. A câștigat US Open venind din calificări și a intrat în Top 20 WTA, după ce începuse anul pe poziția 343. Emma Răducanu a devenit o vedetă mondială și, prin performanțele sale, a fost și recompensată cu multe premii de final de an acordate de prestigioase publicații și asociații de presă britanice. Acum, e la un pas de unul dintre cele mai mari.

Reușită de senzație pentru Emma Răducanu la vârsta ei

Reușită de senzație pentru Emma Răducanu la vârsta ei. Jucătoarea britanică cu tată român a uimit lumea tenisului și a sportului, în general. În doar câteva luni, de la statutul de anonimă, ea a ajuns un adevărat star mondial. A fost prima jucătoare care a câștigat un Grand Slam venind din calificări, la US Open și a intrat în Top 20 WTA.

Emma Răducanu a fost deja recompensată cu titlurile de „sportiva anului în Marea Britanie”, acordate de publicația Sunday Times, dar și de Asociația Jurnaliștilor Sportivi. De asemenea, ancheta WTA a desemnat-o, pe bună dreptate, „revelația anului”. Dar cel mai așteptat premiu este cel acordat de BBC, „Sports Personality of the Year award” (n.r. – „Premiul Personalitatea sportivă a Anului din Marea Britanie”, abreviat SPOTY.

Emma Răducanu a declarat că nu se gândește la cucerirea acestui premiu. Ea a mărturisit că îl va susține pe Lewis Hamilton, multiplul campion mondial de Formula 1. Dar, între timp, Hamilton a pierdut șansa de a deveni pentru a 8-a oară campion în F1 și nu se mai regăsește pe lista scurtă a nominalizaților premiului oferit de BBC.

Este o mare onoare pentru ea!

„Nu, cu siguranță nu m-am pregătit (n.r – pentru primirea premiului). Îl susțin pe Lewis. El a fost un model atât de bun pentru mine, doar prin faptul că m-a ajutat să trec prin unele etape ale carierei mele. Este o persoană cu adevărat cool. Nici măcar nu mă gândesc la acest premiu. Pentru mine este doar ceva foarte departe de a deveni realitate, a declarat Emma Răducanu, acum câteva săptămâni, conform The Sun.

Dar, vrea, nu vrea, Emma Răducanu este chiar una dintre favoritele câștigării premiului ajuns la cea de-a 68-a ediție. Ceilalți nominalizați sunt Tom Daley, campion olimpic la sărituri în apă, boxerul Tyson Fury (campionul versiunii WBA), înotătorul Adam Peaty, campion olimpic, fotbalistul Raheem Sterling (Manchester City) şi sportiva paralimpică Sarah Storey, triplă campioană la Tokyo. La 19 ani, Emma Răducanu este cea mai tânără dintre nominalizați, următorul fiind Adam Peaty, cu 26 de ani.

Conform BBC, evenimentul în cadrul căruia va fi aflat câștigătorul premiului va avea loc duminică, 19 decembrie. Publicul din toată lumea poate vota în timpul transmisiunii BBC One, de duminică, atât telefonic cât și online pentru premiul principal, detaliile complete fiind anunţate în timpul emisiunii.