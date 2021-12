Emma Răducanu, ambasadoarea unui nou brand celebru. A cui imagine va fi jucătoarea britanică

Emma Răducanu, ambasadoarea unui nou brand celebru. Jucătoarea britanică cu origini românești are lumea la picioare. După ce a fost desemnată „Personalitatea sportivă a anului” în Marea Britanie, câștigătoarea de la US Open a mai dat o lovitură. Ea va fi ambasador global al unei legendare companii britanice. Emma Răducanu este deja imaginea unor branduri de lux, ca Dior, Tiffany și Evian.

Emma Răducanu, ambasadoarea unui nou brand celebru. Jucătoarea britanică își trăiește visul. La 19 ani, sportiva cu tată român a devenit în câteva luni un superstar mondial. Câștigarea US Open după ce a venit din calificări a uimit planeta. De atunci, recompensele se adună în dreptul adolescentei ajunsă numărul 19 WTA.

Emma Răducanu a fost desemnată, duminică, „Personalitatea sportivă a anului” în Marea Britanie, abreviat SPOTY, prestigios premiu acordat de BBC. Aflată în izolare în Abu Dhabi după ce a fost depistată pozitiv cu Covid-19, câștigătoarea US Open a primit numeroase felicitări de la personalități britanice și mondiale. Printre aceștia s-au numărat și Ducele și Ducesa de Cambridge, Prințul William și Prințesa Kate.

Emma Răducanu a mai dat o lovitură financiară și de imagine. Ea a recunoscut că este dependentă de adrenalină și îi place viteza. Acum se va apropia de un domeniu unde viteza face legea mai mult ca în orice altă zonă de activitate.

„Sunt o mare dependentă de adrenalină. Am permisul, dar sunt o mare fană a sporturilor cu motor, așa că poate că o să îmi iau și permisul pentru motocicletă. Îmi doresc ceva rapid și distractiv,” a spus Emma Răducanu într-un interviu pentru Sky News.

Emma Răducanu a devenit ambasadoarea faimoasei companii aviatice British Airways. Jucătoarea a postat o fotografie pe contul de Instagram care o înfățișează la manșa unui avion. Anunțul oficial a fost făcut pe site-ul mediacentre. britishairways.com.

„Privind înainte la lumea care se redeschide din nou, suntem entuziasmați să susținem cel mai mare talent britanic, Emma Răducanu. Nu puteam fi mai mândri ca națiune ca atunci când Emma a câștigat US Open. Sportul are puterea să inspire și să unească oamenii de pe tot globul, așa că suntem încântați să o susținem pe Emma care reprezintă Marea Britanie peste tot în lume”, a declarat Tom Stevens, director al British Airways, conform sursei citate.

La rândul său, Emma Răducanu s-a declarat fascinată de aviație și a mulțumit pentru ajutorul oferit de companie și până acum.

„British Airways a avut mare grijă de mine și de echipa mea încă de la US Open și am simțit suportul lor oriunde am zburat. Să fiu parteneră cu un brand britanic așa de legendar ce poate avea un rol important în performanțele mele, mi se pare un lucru logic. Sunt fascinată de aviație și vom avea cîteva proiecte interesante împreună”, a declarat Emma Răducanu, citată de aceeași sursă.