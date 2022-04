Emma Răducanu a câștigat un premiu uriaș. Jucătoarea britanică cu origini românești a uimit mapamondul după ce a câștigat US Open, anul trecut. Ea a devenit prima jucătoare din istorie care triumfă într-un Grand Slam venind din calificări, dar și fără să piardă vreun set. Emma Răducanu n-a mai avut niciun rezultat notabil de atunci, în schimb a fost răsfațata multor premii importante oferite de prestigioase organizații din Marea Britanie și din lume.

Emma Răducanu a câștigat un premiu uriaș. Jucătoarea de 19 ani a devenit un mega star al tenisului după trimful impresionant la US Open, în toamna trecută. De atunci, ea a fost „acoperită” de faimă și de numeroase distincții primite din partea unor prestigioase organizații sportive și jurnalistice din Marea Britanie și din lume.

Emma Răducanu a fost desemnată „Personalitatea sportivă a anului” în Marea Britanie, premiu oferit de BBC. WTA a numit-o „revelația anului”, iar alte publicații și organizații profesionale ale jurnaliștilor britanici au desemnat-o, de asemenea, „sportiva anului” în Regatul Unit. În plus, Emma Răducanu a fost decorată de Regina Elisabeta a Marii Britanii cu Ordinul Imperiului Britanic.

Emma Răducanu nu a mai reușit vreun rezultat notabil de la US Open. Dimpotrivă, ea a pierdut majoritatea partidelor pe care le-a mai disputat de atunci. Cu toate acestea, ea a devenit o „țintă” pentru marile branduri mondiale, încheind contracte de imagine cu companii faimoase, precum Dior, Tiffany, Evian, British Airways, Vodafone sau Porsche.

Emma Răducanu a mai fost răsplătită, acum, cu unul dintre cele mai prestigioase premii din lumea sportului. Ea a primit premiul oferit de Academia Laureus la categoria „Revelația anului”, într-o ceremonie ce a avut loc online, scrie BBC.

De asemenea, Emma Răducanu a fost felicitată de fosta mare tenismenă Na Li (China), în cadrul aceluiași clip, unul dintre idolii săi, alături de Simona Halep. Jucătoarea britanică a câștigat premiul în fața altor cinci nominalizați: fotbalistul spaniol Pedri, înotătoarea australiană Ariarne Titmus, tenismenul rus Daniil Medvedev, atleta din Venezuela Yulimar Rojas și atletul indian Neeraj Chopra.

În afară de Emma Răducanu, campionul mondial din Formula 1, olandezul Max Verstappen a câștigat titlul de „Sportivul anului”, în timp ce „Sportiva anului” a fost declarată atleta jamaicană Elaine Thompson.

Echipa anului a fost desemnată naționala masculină de fotbal a Italiei, campioana europeană, care, între timp, a „reușit” contraperformanța de a rata calificarea la Cupa Mondială 2022. Premiul Laureus pentru realizări excepţionale i-a revenit fotbalistului polonez, Robert Lewandowski (fotbal, Polonia)

Emma Răducanu nu se pregătește să ia startul în turneul de la Madrid. Ea a fost elliminată în sferturile de finală de la Stuttgart de actualul lider mondial, Iga Swiatek. Răducanu a reușit să câștige primele sale partide pe zgură din carieră.

Mai întâi, a obținut un punct pentru echipa de Fed Cup a Marii Britanii în meciul pierdut cu 2-3 în fața Cehiei. Ulterior, a învins în primele două partide de la Stuttgart, până la întâlnirea cu Swiatek. La ora actuală. Emma Răducanu ocupă locul 11 în ierarhia WTA, cel mai bun din scurta sa carieră.

Foto: Twitter/Porsche Tennis

💬 „It means so much to receive this award and I really want to congratulate my other Nominees. I feel like it’s been a really great year for me but I’ve still got a lot of work to do.”

2022 Laureus World Breakthrough of the Year Award winner, @EmmaRaducanu 🏆#Laureus22 pic.twitter.com/XNITmtndYa

— Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022