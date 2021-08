Emisiunea care revine la Pro TV după 7 ani. A avut un singur sezon, dar șefii nu au fost mulțumiți

După ce Antena 1 a revenit cu producția ”Spash! Vedete la apă”, după o pauză de mai mulți ani, iată că și postul de televiziune Pro Tv este pregătit să facă o astfel de mutare. Nu de acum însă, ci de anul care vine.

Emisiunea care revine la Pro TV după 7 ani

Pro TV a avut ieri evenimentul lansare a grilei de toamnă, o grilă care se anunță surprinzătoare. În cadrul ecestui eveniment s-a anunțat deci și revenirea unei emisiuni care în România, la Pro TV, a avut doar un singur sezon. Este vorba despre un format britanic în care participă vedete ce trebuie să supraviețuiască în condiții dificile.

Fără să vă mai ținem pe jar este vorba despre emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care revine la Pro TV după o pauză de șapte ani, anunță paginademedia.ro.

Cum spuneam, această emisiune a avut un singur sezon la Pro TV, în perioada februarie-martie 2015, și s-au difuzat, în total, 21 de ediţii. Atunci, cea mai urmărită ediţie a fost însăși finala, care a adunat peste 2,7 milioane de telespectatori la nivel naţional.

Show-ul s-a filmat în Africa de Sud, iar prezentatori au fost Cabral şi Mihai Bobonete. Amintim că câştigătorul emisiunii a fost Cătălin Moroşanu, pe locul doi s-a clasat Dorian Popa, iar Ruby a terminat pe locul trei.

Despre formatul emisiunii

Emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” este formatul britanic ”I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”. Această emisiune a fost produsă inițial de ITV în 2002, apoi producţia a ajuns în Statele Unite în 2002, la postul ABC, având doar un singur sezon. În anul 2009, emisiunea a fost reluată de NBC, dar tot pentru un sezon.

Ce se întâmplă în emisiune? Ei bine, dacă nu vă mai amintiți, vă spunem noi. Mai multe vedete își iau adip de la viața luxoasă și vin pentru câteva săptămâni în junglă. Ele vor trece și printr-o serie de probe, care, în formatul din Marea Britanie, implică și șerpi, și păienjeni.

Concursul se face pe bază de eliminare, iar telespectatorii sunt cei care decid, prin sms-uri, pe cine trec mai departe în concurs. Iar marele câștigător este proclamat Regele sau Regina junglei.

Revine și MasterChef

Tot în primăvara anului următor, la Pro TV, va reveni și mult mai celebra emisiune MasterChef, care nu s-a mai difuzat din anul 2019. Amintim că emisiunea era difuzată de patru ori pe săptămână, de luni până joi, iar sezonul s-a încheiat în noiembrie, cu victoria Alinei Gologan.

Amintim că sezonul cu pricina avut un juriu format din Chef Joseph Hadad, Chef Silviu Chelaru (fost concurent al emisiunii) şi Cosmin Tudoran, fost membru al trupei Cassa Loco. De precizat este că pe lângă „Sunt celebru, scoate-mă de aici” şi MasterChef, Pro TV o să mai aibă în grilă și Românii au talent (sezonul 12), dar şi Imperiul Leilor (sezonul trei).