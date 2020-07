Emily Burghelea, la Kanal D. Cum a apărut fosta asistentă a Mirelei Vaida FOTO

Dacă vă întrebați ce face acum fosta asistentă de la ”Acces Direct” și nu ați aflat ultimele informații despre Emily Burghelea, ați nimerit la locul potrivit. De curând și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare care este următorul ei loc de muncă și implicit proiect.

După ce a iscat un adevărat scandal media prin declarațiile ei, făcute în direct pe platoul de filmare al emisiunii ”Acces Direct” și după demisia sau demiterea ei din echipa emisiunii, Emily Burghelea a tot făcut declarații pe canalul ei de youtube despre cele întâmplate. O parte din fani i-au fost alături, alții au judecat-o, cert este că după acest moment lucrurile pare-se că au luat o turnură în favoarea ei. Recent Emily a postat pe contul ei de instagram o poză în care apare cu un microfon al celor de la Kanal D, dar nu a dat detalii despre ce ar fi vorba. Dar dacă ar fi să ne luăm după acest detaliu este clar că tânăra se întoarce la postul amintit pentru un viitor proiect. Până atunci vedeta a fost invitată în show-ul lui Teo Trandafir, la rubrica ”Test de Vedetă” și se pare că s-a descurcat bine.

Tânăra a apărut alături de personajul Sergiu Negoțiu Piloff, care face mici farse vedetelor când ei nu se așteaptă.Sergiu îi urcă în mașină și îi pune la treabă.Același lucru s-a întâmplat și cu Emily, fiind întrebată la un moment dat de ce nu a fost cerută în căsătorie până acum. Revenind la momentul ”Acces Direct”, Emily a fost pusă în postura de a răspunde zvonurilor că s-ar putea întoarce la Antena 1, aceasta scriind pe contul ei de instagram:

”Am primit o rafală de întrebări legate de “reîntoarcerea” mea la Acces Direct după ce a apărut în presă un material cu mai multe poze făcute de paparazzi la sediul Antena1. Am fost să îmi recuperez hainele rămase acolo. M-am dus singură. Nu am anunţat pe nimeni de acolo că merg. Le-am făcut o surpriză. Unele persoane mi-au zâmbit, altele s-au uitau urât. Am vorbit cu câţiva oameni care mi-au rămas dragi, dar am plecat repede. A fost că un duş cu apă rece.”, a scris blondina pe pagina sa de Instagram.