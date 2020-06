Emily Burghelea, coșmar din cauza Antena 1! “M-au făcut să îmi fie frică de ei”

Emily Burghelea, fosta asistentă a emisiunii Acces Direct, care a demisionat pentru că Vulpița ar fi bătută constant de soțul ei, a făcut dezvăluiri despre motivele neștiute ale plecării sale de la Antena 1.

Emily Burghelea trăiește un coșmar din cauza Antena 1. “M-au făcut să îmi fie frică de ei”

Emily Burghelea a anunțat la finalul emisiunii Acces Direct, izbucnind în lacrimi, că demisionează. Motivul demisiei, după cum ea a declarat, ar fi faptul că Veronica Stegaru, alias Vulpița, este agresată de către Viorel, lucru mușamalizat în emisiune.

Mai multe persoane de la ”Acces Direct” susțin că Emily Burghelea a fost concediată pentru i-ar fi chemat la ea acasă pe Viorel și Vulpița, unde i-ar fi îmbătat pe cei doi și și-ar fi bătut joc de ei. ”Eu am plecat de acolo pentru că nu eram de acord să ascund că Veronica este agresată. Nu am plecat pentru bani, am plecat din principiu! Imediat după demisie am primit propuneri să fac diverse materiale care nu au legătură cu subiectul acesta și le voi face însă acum vreau să iau o pauza de care am nevoie.

Emily Burghelea nu exclude să mai lucreze în televiziune

Sunt extrem de încărcată emoțional. Este greu să lucrezi atâta vreme într-un mediu încărcat cu energie negativă. Nu spun că oamenii de acolo erau așa însă subiectele despre care se discuta în fiecare zi erau de cele mai multe ori tragice. Nu am plecat pentru altă ofertă, mai bună, dar asta nu înseamnă că, pe viitor, nu voi mai lucra în televiziune, poate la un alt post”, a declarat Emily Burghelea, potrivit cancan.ro.

Fosta asistentă TV spune acum că este amnințată din toate părțile. ”Simt că mă lupt singură, deși am toate dovezile și oamenii care se uitau la serialul cu Vulpița îmi comentează că știu că e bătută. Se plângea în emisiune și că nu mai vrea să stea cu el. Dar ideea e că nu vreau să se întâmple asta pentru nicio femeie, nici dacă ea acceptă. Violența nu trebuie să fie la oameni.

Emily Burghelea primește amenințări din toare părțile

Eu am încercat să fac ceva pentru ea pentru că mi-a cerut ajutorul, acum se pare că știe să joace rolul cum trebuie pentru alte beneficii probabile. Eu, în schimb, rămân cu teama. Sunt amenințată din toate părțile. Sper totuși că am reușit să dau macar un strop de curaj femeilor bătute… Ele trebuie să fie încurajate să spună, nu să fie constrânse să tacă, așa cum se întâmplă în cazul nostru. Am spus adevărul, am făcut ce trebuie, dar acum ei vor să mă doboare… Adevărul este de partea mea, dar totuși, m-au făcut să îmi fie frică de ei”, a mai dezvăluit Emily Burghelea.

Vulpița, bătută constant de Viorel Stegaru, soțul ei

”Dumnezeu e sus și vede. Eu nu am mai suportat să o văd bătută, dar nimeni nu poate impune unui om să fie demn. Fiecare om are valori diferite. Dacă, pentru unii, demnitatea e mai puțin semnificativă decât banii, e problema lor”, a mai precizat Emily Burghelea.

Emiliy Burghelea ar fi fost amenințată cu moartea

Emily Burghelea trăiește cu frică după ce a făcut dezvăluirile despre violențele la care ar fi supusă Vulpița de către soțul ei. ”Pe lângă ce se întâmplă acum, eu am primit niște telefoane de la un număr ascuns. La unul dintre ele am răspuns și cineva mi-a spus că o să fiu îngropată de vie. Cu ce o să fiu îngropată de vie? Cu asta? Cu ce faceți voi aici? Niciodată! Așteptați dovezile! Eu am știut foarte bine cu cine mă pun: cu experții în manipulare. Dar… din păcate, manipularea de astăzi a fost foarte ieftină. Cine a reușit să vadă, vede! Cine nu… o să fie convins diseară”, a spus Emily Burghelea.