Ce s-a întâmplat cu Emily Burghelea când a ajuns de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău la TV. Vedeta a povestit tot abia acum VIDEO EXCLUSIV

Emily Burghelea, fosta prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea”, nu a ascuns niciodată că își dorește al doilea copil. Și cum bebelușul se lăsa așteptat, vedeta își luase gândul de la această dorință. Nu a ținut secretă sarcină și nici nu a avut vreun semnal în acest sens. Când a ajuns de urgență la spital, vestea că e din nou însărcinată a luat-o chiar și pe ea prin surprindere.

Emily Burghelea este în primul trimestru de sarcină și experimentează cu totul alte stări față de cele pe care le știa.

„Femeile care spun că fiecare sarcină este complet diferită, chiar au dreptate! La Amedeea, de exemplu, nu am avut nicio poftă, nu mi-a fost rău, nu am avut stări de oboseală, ei bine acum am pofte”, ne-a spus Emily la “VIVA! Influencers Party 2022”.