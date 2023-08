Emilia Ghinescu, apariţie îngrijorătoare pe internet. Ce a păţit interpreta de muzică populară: „Îi doresc succes! Nu am nimic de ascuns”

Se pare că ghinionul se ține lanț de Emilia Ghinescu. La doar câteva zile după ce s-a despărțit de partenerul său, artista se confruntă cu o nouă problemă. Cântăreața de muzică populară le-a dezvăluit totul fanilor.

Lucrurile nu par prea roz în viața Emiliei Ghinescu. Recent, artista a pus capăt poveștii de iubire dintre ea și Sebastian Albăstroiu. Cei doi au avut o relație timp de 13 ani și se pregăteau să facă pasul cel mare. Zvonurile privind despărțirea au fost confirmate de către artistă. Mai mult, se pare că fostul ei partener a părăsit locuința.

”Am luat decizia ca pentru o perioadă de timp să luăm o pauză. Acum, eu nu cred în pauze, dar mă rog. Vom vedea ce va fi! Am avut o relație de 13 ani, dar se pare că nu se vor mai finaliza planurile. Eu sunt bine, da, încerc să trec peste și să mergem mai departe. Sunt o femeie de 45 de ani care trebuie să fie asumată și să-și crească copiii.

Am de cântat, am multe evenimente. Nu pot să stau și să mă jelesc acuma. Asta este! Vreau doar să spun că, la momentul acesta, am căzut de comun acord să ne separăm. El s-a mutat, de fapt a stat mai mult la București, iar eu am rămas la Pitești. Cred că și distanța a fost o cauză” , a mărturisit cântăreața pentru playtech.ro.