Emil Rengle s-a întors de la Survivor România 2022. Ce a putut spune pe aeroport despre Laura și TJ Miles: „S-au aruncat lucruri dure”

Emil Rengle a fost eliminat de la Survivor România 2022 și s-a întors în țară, unde a fost așteptat de către cei mai buni prieteni la aeroport. Celebrul dansator a oferit primele declarații privind plecarea sa din competiția din Republica Dominicană. Ce a spus fostul Faimos despre colegii săi de echipă.

Săptămâna trecută, publicul telespectator a decis să-l trimită acasă pe Emil Rengle. Faimosul a părăsit competiția Survivor România 2022 și a ajuns, recent, înapoi în țară.

Întâmpinat de reporterul emisiunii La Măruță de la PRO TV, artistul a vorbit despre cât de importantă a fost întreaga experiență pentru el și felul în care Survivor i-a modelat existența.

Emil Rengle susține că nu are regrete legate de participarea sa la Survivor 2022. În ceea ce-i privește pe coechipierii săi, dansatorul a mărturisit că speră să reia legăturile de prietenie cu TJ Miles și Laura Giurcanu, după ce Faimoșii se întorc în România.

„Mi-am atins scopul. Nu am plecat dezamăgit de oameni, ci de joc. E un joc de strategie si mi-ar fi plăcut să ne meargă, să mai rămân în competiție. (n.r. – Faimoșii) l-au înțeles foarte bine si au luat cea mai bună decizie pentru ei. Acum nu mai sunt important pentru ei.

Când se vor întoarce (n.r.- TJ Miles și Laura Giurcanu), vom discuta real despre ce a fost sau nu strategie, sper să reluăm prietenia. S-au aruncat lucruri dure, nu doar la consilii, ci și în camp.

Noi chiar am trăit la maximum experiența asta. Regret că m-am pus pe slăbit înainte de a merge în Survivor. În rest, nu am niciun regret. Îmi asum cine sunt, ce am făcut, ce am vorbit.”, a declarat Emil Rengle pe aeroportul din România, la scurt timp după ce s-a întors de la Survivor 2022.