Eliminare șocantă la Survivor România 2022. Anunțul lui Dan Pavel, nimeni nu se aștepta la asta

În ediția din 1 martie 2022 s-a disputat un nou joc între tabară Faimoșilor și cea a Războinicilor, încheiat cu un nou consiliu de eliminare. Concurenții care și-au așteptat verdictul cu sufletul la gură au făcut parte din echipa Faimoșilor, care ieri au pierdut jocul pentru imunitate. Primul propus spre eliminare a fost Cătălin Zmărăndescu, aflat și pe Insula Exilului. Elena Chiriac și Marian Drăgulescu, deținătorii colanelor de imunitate au făcut, în ediția de luni, 28 februarie, alte nominalizări: Emil Rengle și CRBL. La finalul Consiliului de azi, unul dintre cei trei Faimoși a fost anunțat de Daniel Pavel că părăsește competiția.

Azi a avut loc un nou joc între Faimoși și Războinici, fiind vorba despre un joc de comunicare. Întrecerea dintre echipe a fost câștigată de Războinici, fapt ce i-a nemulțumit pe Faimoși, care au început să menționeze stângăciile făcute de unii dintre coechipieri. Pentru că au câștigat însă jocul pentru de comunicare, Războinicii s-au putut bucura și de recompensa primită: mesaje din partea fanilor lor.

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România 2022, a făcut și anunțul despre concurentul care în această seară a fost eliminat. Emoțiile au fost cu atât mai mari cu cât cei trei nominalizați din echipa Faimoșilor sunt concurenți care au adus puncte pentru tribul lor. Totodată, sunt concurenți care s-au aflat deseori în centrul controverselor.

Cei trei nominalizați au făcut și ei declarații înainte de a-și afla verdictul final. Emil Rengle a luat cuvântul în așteptarea verdictului final. La fel, și CRBL și Cătălin Zmărăndescu.

„Emil Rengle: Am asteptat mult acest consiliu, ca eu deja am fost eliminat din echipa Faimosilor, fapt care m-a luat prin surprindere. Pentru mine Survivor înseamnă un proces de evoluție si indiferent când ies, vreau să ies un om mai bun. Poate că CRBL are dreptate și aici nu ai prieteni, pentru mine schimbările de pe o zi pe alta sunt incredibile, dar ma bucura, ca m-a ajutat sa imi dau seama de caracterul tău, TJ.

CRBL: Eu nu sunt un ratat după toți acești ani de showbiz.

Catalin Zmarandescu: Eu nu aș vrea să ies afară pentru uneltirile unui om. Dacă ies, știu că mă așteaptă o familie minunată.