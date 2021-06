Emil Boc, pus la punct după ce a zis că doar leneşii se plâng de traficul din Cluj: „Să dai vina pe câțiva civici pentru că nu ai infrastructură rutieră, e ridicol”

Primarul Clujului a fost invitat la postul de radio Napoca FM, acolo unde a făcut câteva declarații care i-a deranjat pe clujeni. A spus că leneșii se plâng de trafic și că oamenii ar trebuie să se trezească mai devreme pentru a ajunge la timp unde au nevoie.

Afirmația edilului a împărțit clujenii în două tabere, iar un fost deputat a venit și cu o replică. Traficul din Cluj este din ce în ce mai rău pentru șoferi. Ambuteiajele fac ca străzi lungi de doar câțiva kilometri să fie parcurse în două sau trei ore. Situația este cea mai rea la orele de vârf.

În ultimii ani, Emil Boc a căutat diverse scuze și s-a încurcat în promisiuni față de plângerile șoferilor care petrec ore întregi în trafic. Recent, primarul a schimbat placa. Invitat la unul dintre posturile locale de radio, acesta le-a transmis clujenilor care se plâng de trafic că sunt leneși pentru că nu se trezesc mai de dimineață pentru a se porni la drum

Adrian Dohotaru, fost deputat, a venit cu o replică pe Facebook după ce Emil Boc i-a făcut leneși pe clujenii care se plâng de problema traficului din oraș. Acesta a precizat că lipsa pistelor de biciclete ar putea fi un motiv pentru traficul aglomerat.

„Îți dai seama că clujenii sunt leneși în trafic nu doar pentru ca nu se trezesc mai devreme, dar si pentru că tot staționează în trafic, în loc sa circule. Se vede cu ochiul liber, stau în mașini, se mișcă precum melcul . Eu sunt sigur că ar veni din Florești la Cluj cu autobuzul, dar e din Floresti până în Mărăști autobuz? Exista pista de biciclete la Someș la nivel metropolitan? Dacă nu exista, atunci de ce nu prioritizezi si anunti doar concurs de proiecte in 2024, cu finalizare probabilă în 2028?

Sunt coridoare pietonale între cartiere pe Canalul Morii sau între Mănăștur si centru via campusuri și în multe alte locații ca sa renunti la masina? Ai discutat cu cei care le propun ca sa vezi cum se poate face mai rapid infrastructura alternativa la trafic auto? Nu sunt fan al centurii, daca distruge zeci de hectare din Făget, zona de langa Hoia, Parcul Colina etc, de aceea am cerut tuneluri prin petitii și mici trasee alternative, dar să dai vina pe câțiva civici pentru că nu ai infrastructură rutieră, e ridicol!