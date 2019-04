eMAG are oferte la telefoane Samsung și Huawei de zici că au greșit prețul

eMAG are oferte foarte bune înainte de Paște la telefoane Samsung, Huawei și Apple pe care nu le poți ignora. Sunt prețuri pe care și le permite oricine.

Dacă nu ești pretențios și vrei să-ți iei un telefon nou foarte ieftin, aruncă o privire pe ofertele Easter Sales de la eMAG. Până și mărcile de top se bucură de oferte excelente, bune pentru buzunarul fiecăruia.

Samsung Galaxy J4 Plus (2018)

Deși pare de crezut, încă se mai găsesc telefoane Samsung care costă sub 1.000 de lei. Cel mai interesant model pe acest segment ar fi Samsung Galaxy J4 Plus. Este Dual Sim, are 2 GB memorie RAM și 32 GB memorie de stocare, ceea ce nu-i deloc rău pentru un telefon atât de ieftin.

Este bun pentru aplicații de bază, pentru persoanele care nu sunt neapărat dependente de telefon și-l folosesc ocazional. Are un design plăcut și un ecran foarte mare, de 6 inci. Poți cumpăra telefonul de AICI.

Huawei Y6 (2018)

Dacă te-ai săturat de Samsung, poți alege Huawei, unul dintre brandurile de top la nivel global și chiar și telefoanele mai vechi sunt fiabile și utile.

Huawei Y6 este, de asemenea, Dual Sim, ideal pentru cei care folosesc două abonamente. Are 2 GB memorie RAM și 16 GB memorie de stocare.

Ecranul are diagonala de 5 inci, iar camera principală are senzor de 13 megapixeli. Huawei Y6 poate fi cumpărat de AICI

Huawei P9 Lite Mini (2017)

Un alt telefon cu performanțe asemănătoare celui precedent este Huawei P9 Lite Mini, modelul de acum doi ani, pe care eMAG încă îl mai are în stoc.

Are 2 GB memorie RAM, 16 GB memorie de stocare și baterie de 3.000 mAh. Acest telefon poate fi achiziționat de AICI.

iPhone 5S

Dacă ți-ai dorit mereu un telefon de la Apple, dar prețurile au fost mereu prea piperate, acum ai șansa să iei unul ieftin. Este un model vechi, dar e bun pentru clienții fără pretenții

iPhone 5S încă rulează cu iOS 9.3, are doar un GB memorie RAM și 16 GB memorie de stocare. Poți lua iPhone 5S de AICI.