În aproape o săptămână, Samsung Galaxy S10 o să fie și în magazine. Până atunci, Digi vine cu surpriza. A listat telefonul și prețurile sunt cele care atrag atenția.

Samsung Galaxy S10 e un super telefon pregătit pentru 2019. E disponibil în trei versiuni și costă diferit în funcție de ce preferi. Un model e chiar foarte ieftin, comparativ cu ce propune piața. Digi Mobil are deja în ofertă telefoanele și surpriza e când vezi prețurile.

De regulă, un telefon e mai scump la operatorii telecom decât în magazine și asta se întâmplă și cu Samsung Galaxy S10 la cei mai mari doi operatori din România. Totuși, alta e povestea la Digi România. Operatorul le bagă chiar la prețuri bune.

Astfel, Samsung Galaxy S10e e 3.500 de lei și are ca hardware 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Costă fix cât costă și la eMAG, dar avantajul la Digi e că îl poți cumpăra în rate mai ușor decât la eMAG.

Surpriza mai mare e cu Samsung Galaxy S10 care are un preț de 4.200 de lei și are ca hardware 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. E o surpriză, pentru că la magazine e deja mai scump.

În fine, Digi România are și cel mai scump model: Samsung Galaxy S10 Plus la 4.800 de lei și are 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. E același preț pe care îl are și eMAG.

Telekom mai practică tarife similare, dar abonamentele Digi România sunt mai ieftine și rețelele funcționează aproximativ la fel de bine (sau de prost, după caz).

În caz că plasezi precomandă pentru Samsung Galaxy S10, Digi România și alți operatori și magazine îl vor livra din 8 martie. Oficial, în România, va fi prezentat pe 7 martie. Telefonul e cel mai bun pe care îl are Samsung de oferit anul acesta, iar acum e o surpriză că a intrat la toți operatorii din prima zi, inclusiv Digi Mobil.