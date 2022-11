Ema Uta, răspuns tranşant dat lui Mircea Badea după ce a fost criticată că e mereu plecată în vacanţe. De unde are bani: „Poate faceţi un calcul simplu”

Ema Uta rupe tăcerea, după ce Mircea Badea a adus anumite acuzații la adresa frumoasei blondine, criticând-o că ar fi mereu plecată în vacanțe. Ce mesaj tranșant i-a transmis celebrul make-up artist al vedetelor prezentatorului TV de la Antena 3.

După ce Mircea Badea ar fi aruncat ironii fine la adresa Emei Uta, make-up artistul divelor din showbizul monden i-a dat replica faimosului prezentator TV.

Recent, partenerul de viață al lui Carmen Brumă ar fi glumit pe seama vedetei, exprimându-și curiozitatea legată de faptul că Ema Uta ar fi „într-o vacanță continuă”.

Cu acest prilej, iubita lui Alex Bodi a postat un mesaj kilometric pe rețelele sociale, în care i-a detaliat moderatorului de la În Gura Presei toate sacrificiile pe care le-a făcut în carieră, pentru a ajunge expertul din zilele noastre.

„Nu e prima oară când aud „mistoul” asta la adresa mea din partea dvs, domnule Mircea Badea, aveți o obsesie? Vă știu de la tv de când eram copil, permiteți-mi să vă spun că ați ales persoana nepotrivită.

Motivul pentru care eu sunt „într-o vacanță continuă” așa cum spuneți este pentru ca eu am strâns bani de la 17 ani din machiaj, până în prezent la 31. 14 ani de machiaj. Până la 25, eu nu am știut ce înseamnă viață de noapte sau club.

Mergeam la cliente acasă în Vâlcea, apoi în București, când am venit la facultate, cărând în mână o valiza de 11 kg aproape în fiecare zi, prin metrouri și tramvaie, iar seara, număram rodul muncii dintr-o întreaga zi, cu speranța de a-mi îndeplini visurile.

Dumnezeu mi-a oferit un talent pe care am știut să îl fructific la momentul potrivit și pentru că am fost pricepută în ceea ce făceam, am început să predau cursuri de machiaj în ultimii 7 ani, grupe lunare de câte 18 fete, venite din toate colțurile țării, 1.300 Euro cursul.