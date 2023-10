Ema Oprișan de la Insula Iubirii a primit alt copil de la maternitate. Cum și-a dat seama că nu e al ei

Ema Oprișan de la Insula Iubirii a avut parte de o experiență traumatizantă, chiar a doua zi după după ce a adus-o pe lume pe fiica sa. Internată în salonul maternității, acesteia i-a fost adus un alt copil pentru alăptat. Cum și-a dat seama că nu este Luna.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan trăiesc unele dintre cele mai frumoase momente din viața lor, după ce bruneta a adus-o pe lume pe Luna. Micuța a venit pe lume pe 19 septembrie, aducând enorm de multă bucurie în inima celor doi soți.

Însă fericirea nu a durat mult pentru că, a doua zi, atunci când trebuia să își hrănească fetița, concurenta din ultimul sezon al emisiunii Insula Iubirii a primit un alt copil de la asistente.

Bruneta a vorbit pe rețelele sociale despre acest moment extrem de greu prin care a trecut. Ea a povestit cum asistentele i-au adus un alt copil a doua zi după naștere. Imediat cum a văzut bebelușul, ea și-a dat seama că nu este Luna, însă asistentele insistau că nu este adevărat.

Ema a dat vina apoi pe anestezie, însă imediat ce a observat că bebelușul avea la mână o brățară, aceasta și-a dat imediat seama că nou-născuta care i-a fost adusă pentru a o alăpta nu este a ei.

Cu toate acestea, în momentul în care a luat copilul în brațe, a observat că pe brățară scria un alt nume, spunând că a avut parte de o adevărată traumă în momentul în care a realizat că nu este fetița ei, dar personalul medical insista că micuța este Luna. Mai mult, Ema a spus că întreaga situație a fost traumatizantă.

„Știam că Luna nu are brățărica la mână. Știam că o are în pătuț, chiar dacă toți copiii au brățărica la mână. Și acum este sigilată. Mă uit la copil că are o brățărică roz și m-am gândit că au pus-o ei și când să îl pun la sân, văd acolo un alt nume (…) Ia-ți copilul de unde nu-i (….)

Am văzut multe filme, au auzit multe cazuri șocante legate de chestia asta, că și-au dat seama că nu este copilul lor decât târziu. Chiar se poate întâmpla”, a mai spus Ema Oprișan, pe TikTok.