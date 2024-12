Elton John și-a plănuit înmormântarea. Mesajul emoționant care vrea să fie scris pe piatra funerară

La 77 de ani, Sir Elton John continuă să își uimească fanii, iar recent a luat o decizie cel puțin interesantă. Artistul britanic a mărturisit că și-a plănuit deja detaliile legate de înmormântare, iar mesajul pe care dorește să îl aibă pe piatra funerară reflectă valorile sale cele mai profunde.

Cântărețul Elton John și-a pregătit detaliile legate de înmormântare și a ales deja mesajul pe care îl vrea pe piatra funerară. Artistul a vorbit, în cadrul unui eveniment recent, despre trecerea în neființă și a spus că vrea ca oamenii să își aducă aminte de el ca de un tată grozav.

„Pe piatra mea funerară, tot ce vreau să scrie este: A fost un tată grozav. Ce rămâne după mine este faptul că am fost un soț bun și un tată bun. De asemenea, muzica, cariera sunt și ele fantastice. Totul a fost uluitor, inovator. Dar cel mai important lucru pentru mine în viața mea este să mă asigur că ai mei copii sunt fericiți, au o viață minunată și că am fost bun cu ei. Asta e tot ce contează”, a declarat Elton John în cadrul unui eveniment organizat la New York.