Elodia Ghinescu ar fi împlinit 55 de ani. Mama avocatei face dezvăluiri-șoc: ”Am fost asaltată de vrăjitoare, mi-a fost frică”. De ce l-a reclamat pe Dan Diaconescu EXCLUSIV

Pe 27 septembrie, Elodia Ghinescu, avocata ucisă cu sânge rece de soțul ei, Cristian Cioacă, ar fi împlinit 55 de ani. La 16 ani de la decesul fiicei, Emilia Ghinescu ne-a făcut dezvăluiri dureroase, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, va împărți pachete cu mâncare, miercuri, 27 septembrie, de ziua de naștere a avocatei:

”Ne ducem la biserică, împărțim pachete, i-am făcut și parastas, am făcut mereu tot ce este necesar unei persoane care a murit. Trupul fiicei mele e de negăsit. La cimitir am pus poza ei pe cruce.

Emilia Ghinescu recunoaște că a cerut ajutorul unor parapsihologi, în încercarea disperată de a afla unde este fiica ei. A refuzat însă ajutorul vrăjitoarelor, care au asaltat-o:

Nimeni nu mi-a mai spus însă că Elodia ar fi în viață, toți au zis că a fost omorâtă. Am fost și la un preot orb, căruia am vrut să îi povestesc ce pățisem. Nici nu m-a lăsat să termin fraza, să-i spun numele fiicei mele. Mi-a zis clar: ”A omorât-o soțul!””.

”Am fost asaltată de vrăjitoare, m-au căutat foarte multe, îmi trimiteau și scrisori, dar nu am dorit, mi-a fost frică, sunt o fire bisericoasă. Am fost, însă, recunosc, la parapsihologi. Însă, niciunul nu spunea exact ca celălalt, fiecare zicea diferit.

Mama Elodiei a fost tare supărată pe Dan Diaconescu, care făcuse un serial pe acest subiect, în emisiunea lui, de la OTV. Totul avea însă doar un iz comercial, pentru audiență:

Emilia Ghinescu și-a amintit cu nostalgie de ziua în care a ales numele de botez al fiicei:

”De fapt, soțul meu a fost cu ideea. Îmi amintesc că, într-o zi, pe vremea când eram gravidă, ne plimbam pe stradă, iar în fața noastră era o doamnă cu căruciorul, copilul ei plângea.

La un moment dat, ea i-a zis fetiței: ”Taci, Elodiuța, taci, cu mama!”. Am mers în urma lor mult timp și atunci am zis că, dacă vom avea o fată, o vom numi tot Elodia. De fapt, am botezat-o Elodia-Marilena”.