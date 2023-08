Mama Elodiei dezvăluie unde ar putea fi Cristian Cioacă. După ce a ieșit din închisoare, bărbatul este de negăsit: ”Ele îl ascund!” EXCLUSIV

Fostul polițist Cristian Cioacă este de negăsit, de săptămâna trecută, de când a fost eliberat condiționat, din penitenciar. Contactată de Playtech Știri, mama Elodiei este de părere că el ar fi găzduit de mamă sau de sora lui, într-una dintre casele lor de la țară, din Județul Argeș: ”O fi intrat în casă, noaptea, pe furiș, ca să nu fie văzut de vecini!”.

Fostul polițist Cristian Cioacă a fost eliberat condiționat, pe 22 august 2023, cu 5 ani mai devreme, în baza deciziei Tribunalului Argeș. La ieșirea din penitenciar, el le-a spus ziariștilor că nu știe ce va face, pe viitor, unde va lucra, unde va sta sau dacă are vreun plan să plece la muncă, în străinătate.

Din acea zi, Cristian Cioacă nu a mai fost văzut. La cine locuiește fostul polițist, acuzat că și-a ucis soția, în urmă cu 16 ani, pe avocata Elodia Ghinescu?

Emilia Ghinescu, mama Elodiei, susține, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că Cioacă ar putea fi găzduit de familie, într-una dintre casele lor de la țară, pentru a sta departe de ochii lumii:

”Probabil că îl ascund maică-sa sau sora lui, în caselor lor de la Albota sau de la Uda, din Județul Argeș. S-o fi dus noaptea la ele, casele sunt, pe acolo, cam răzlețe, e posibil să fie ascuns acolo. Sunt convinsă că este cu mama lui. Ea ținea foarte mult la el.

Emilia Ghinescu este de părere că fostului ei ginere îi este teamă de judecata oamenilor:

”Eu cred că îi este frică de judecata oamenilor. El, de fapt, după dispariția Elodiei, de-abia după an m-a căutat. Atunci m-a sunat. Plângea. Eram în trafic. Am oprit mașina.

Plângea și mi-a zis că n-o s-o mai văd niciodată pe Elodia, nici vie și nici moartă, am spus asta și la tribunal. Mama lui era o femeie cu care nu mă înțelegeam. După ce a născut Elodia, ea a făcut descântece, avea o mentalitate veche, obiceiuri băbești.

Cioacă are un psihic bun, n-a zis nimic ce s-a întâmplat cu Elodia. Știe să gândească cum trebuie. Este aproape de crima perfectă. I-am spus Elodiei să nu-l ia de bărbat. Am făcut 6 ani de psihologie, pentru că am fost cadru didactic, și mi-am dat seama de caracterul lui. Avea și un râs tare enervant”, ne-a mai declarat Emilia Ghinescu, exclusiv pentru Playtech Știri.