Mama Elodiei, dezvăluiri teribile din apartamentul groazei, în care Cristian Cioacă i-a ucis fiica. Ce legătură face între Elodia și Dana Roba EXCLUSIV

Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, avocata ucisă cu sânge rece de soțul ei, face dezvăluiri, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre fostul ginere, Cristian Cioacă, eliberat ieri din închisoare: ”I-a vândut blănurile la second hand, pe mai nimic!”.

Emilia Ghinescu nu mai are nici lacrimi ca să-și plângă fiica, pe avocata Elodia Ghinescu. Emilia ne-a oferit detalii despre Cristian Cioacă, fostul ei ginere, care ieri a fost eliberat din închisoare. Recunoaște că nu l-a plăcut și că nu l-a dorit în familie, încă de la început:

Emilia Ghinescu regretă că nu are niciun obiect amintire, de la fiica ei. N-a apucat să ia nimic din casa în care Elodia locuise:

”Nu am nimic amintire de la ea, niciun obiect. Cioacă i-a vândut toate hainele, mă suna lumea să-mi spună că le-a băgat în două magazine second hand, i-a vândut și blănurile, pe mai nimic. I-a dat și aurul, i-a luat și banii din conturi, avea cum, căci era și numele lui trecut acolo. I-a luat tot, i-a luat și viața, un creion n-am amintire de la fata mea.

În apartamentul Elodiei nu am avut acces decât după un an și ceva. Când am intrat, era sânge peste tot, și în dormitor, și sub parchet era sânge închegat, era încă și pe clanța ușii, pe pat, în sufragerie, pe perdele, probabil, săraca, s-a prins de ele, ca să se salveze. Cum să eliberezi din închisoare un om care a săvârșit asemenea orori? După moartea fiicei mele, el a umblat cu mai multe femei, dar erau doar fete fără școală. Lor le-a mai dat și din hainele Elodiei, le ducea cu brațul. Unele s-au speriat de el, l-au ocolit”, ne-a mai declarat Emilia Ghinescu, exclusiv pentru Playtech Știri.