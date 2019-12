Un nou concurent, în casa Puterea Dragostei. Cine este Cătălin și cum se înțelege cu Andreea Mantea

Un nou concurent în casa Puterea Dragostei! Un alt tânăr și-a făcut apariția în show pentru a-și găsi sufletul pereche. Din păcate, Cătălin a pășit puțin cu stângul, pentru că fetele n-au fost cu adevărat mulțumite de atitudinea sa. Cine este el și cum le-a răspuns acestora?

Un nou concurent și-a făcut apariția la început de săptămână. Tânărul se numește Cătălin și a reușit deja să se certe cu una din concurente. Se pare că s-a pus cu cea mai controversată fată din sezonul 1, care și-a făcut mai apoi apariția și în sezonul 2. Acesta a intrat în casă fără emoții, moment în care fetele nu au mai știut ce să creadă. Acesta s-a prezentat, le-a așteptat pe fete să îi pună întrebări, iar la scurt timp a și fugit în casa băieților.

„Nu, că vorbesc eu acum. Am 25 de ani, sunt din București. Sunt scorpion. Nu vă plac scorpionii? Pot să vorbesc eu, nu sunt timid. Nu am emoții, puneți întrebări! Nu am niciun job…m-ai luat prea repede acum, am jucat fotbal mulți ani. Cea mai lungă relație a durat 3 ani, ne-am despărțit în urmă cu 2 ani”

Cătălin